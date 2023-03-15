14-летняя девочка умерла на уроке физкультуры в Петербурге

Семиклассница умерла на уроке физкультуры на севере Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге девочка умерла на уроке физкультуры в школе. Трагедия произошла утром 14 марта 2023 года во время первого урока в одной из школ в Парголово на улице Федора Абрамова. 14-летней ученицы седьмого класса стало плохо на пробежке. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 14 марта около 9:33 на уроке физкультуры, во время пробежки стало плохо 14-летней ученице 7 класса. Девочке срочно вызвали скорую помощь, - рассказал источник.

Медики оперативно прибыли на место и начали проводить реанимационные действия. Однако в 10:14 часов девочка, несмотря на работу врачей, скончалась.

Известно, что в медицинской карте школьницы указано, что у девочки имеются шумы в сердце. Но от занятий по физкультуре семиклассница освобождена не была.

Сейчас тело девочки направлено в морг для установления причин смерти. Проводится проверка в связи со случившимся.