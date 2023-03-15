«Упала на разминке»: В администрации района рассказали о смерти школьницы на уроке физкультуры в Петербурге

Администрация Выборгского района Петербурга рассказала о смерти школьницы во время урока физкультуры Фото: Олег ЗОЛОТО

Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга рассказала spb.kp.ru подробности гибели семиклассницы на уроке физкультуры. Трагедия произошла 14 марта 2023 года во время первого урока. 14-летняя девочка вместе со всем классом бежала разминочный круг, когда ей вдруг неожиданно стало плохо.

- Ситуация произошла в школе во время разминочного бега. Подросток потеряла сознание. Учитель незамедлительно вызвал врача, тот начал оказывать экстренную помощь. Параллельно вызвали скорую помощь и реанимобиль. Педагоги и медики сработали оперативно, но девочку не удалось спасти, - рассказали в администрации.

По предварительным данным, у девочки были проблемы с сердцем - имелись шумы. Однако в администрации эту версию пока не смогли подтвердить из-за следствия, которое ведет следственный документ. Сейчас пока еще нет окончательного заключения о причинах смерти.

Разумеется, дети и педагоги школы находятся в шоке. В горе пребывают родители девочки, она была единственным ребенком в семье.

- Встречались с родителями, разговаривали, оказывали психологическую помощь. К сожалению, это был единственный ребенок в семье. Состояние родителей сейчас тяжелое. Район будет оказывать всестороннюю помощь, - добавили в администрации.