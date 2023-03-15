Полиция опубликовала видео жестокого задержания петербуржцев, взорвавших криминального авторитета 17 лет назад

Задержанных подозревают в четырех убийствах. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Полиция показала, как задерживали мужчин, которых подозревают в нескольких убийствах 90-х годов. Наряд сотрудников ворвался в квартиры предполагаемых преступников накануне. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 15 марта.

- Задержаны четверо жителей региона в возрасте от 50 до 70 лет. По версии следствия, они организовали и совершили серию заказных убийств, - говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов считают, что подозреваемые причастны к четырем убийствам, которые произошли в 1995 и 1996 году.

В первом случае, из самодельного взрывного устройства был застрелен директор Южного кладбища и его преемник. Тогда же случайной жертвой стала пожилая соседка одного из убитых. К слову, исполнителя убийства позже тоже устранили по приказу его же руководителя.

Еще через год преступники напали на петербургского коммерсанта, потому что он конфликтовал с лидером преступной группировки из-за денег.

- На дачном участке одного из задержанных найдено разное огнестрельное орудие, гранаты, взрывчатки и боеприпасы, - добавили в полиции.

Позже суд примет решение об избрании меры пресечения для задержанных подозреваемых.