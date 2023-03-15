«Младенцу питание не нужно»: Как умирал сын блогера-сыроеда из Петербурга, которого заморили голодом

Мужчина в своем блоге рассказывал о сыроедении ФОТО: соцсети

Петербургский блогер Максим Лютый уже 10 лет активно пропагандирует «здоровое», в своем изощренном представлении, питание: сыроедение, фруктоедениепитание энергией солнца и прочие эксперименты, которые ведут к «духовному просветлению, вечной молодости и здоровью». Дела шли неплохо – блог активно велся, все приверженцы других принципов питания нарекались темными людьми, продавались авторские курсы. Но 8 марта в одну из больниц Сочи блогер привез своего мертвого месячного сына. Причина – длительный отказ от пищи и истощение организма. «Комсомолка» разбиралась в жуткой истории.

ИЗ НАРКОМАНА В ГУРУ

Свой путь к «духовному просветлению» через эксперименты в диете Максим блогер начал десять лет назад после поездки в Индию.

- Туда едут люди, которые по религиозным соображениям вегетарианцы, как минимум. Я увидел этих людей. Они прекрасно себя чувствовали, мне тоже захотелось попробовать, - вспоминал как-то Максим Лютый. - Стал вегетарианцем, потом через пять лет стал исключать молочку и еще какие-то продукты. Стал веганом (отказ не только от мяса, но и от молочной продукции – Ред.), а через месяц сыроедом (едят все в сыром виде – Ред.). Потом моносыроедом(один прием пищи – один продукт, строго без термической обработки – Ред.). Потом стал фруктоедом. Когда человек менее зависим от еды, это говорит об его внутреннем мире, духовной жизни.

На такой диете Максим похудел на 20 килограммов, бросил пить, курить и употреблять наркотики. И решил нести свой опыт в люди: завел блог на тему питания, а вскоре и продавать свои знания подписчикам (их на данный момент чуть больше 6 тысяч). Свой проект гуру назвал «авторским курсом по оздоровлению души и тела». Десять дней перезагрузки стоят 39 тысяч рублей.

«НЕ ТО ЧТО ВАШИ ПУХЛОЩЕКИЕ ПЕРЕКОРМЫШИ»

Свою личную жизнь Максим никогда не афишировал. В соцсетях нет ни одной фотографии с женой или с ребенком. Женщин блогер в целом не жаловал, после одного из постов за ним закрепилась слава женоненавистника.

«Юбка (то есть, женщина) подождет, с ней все ясно - ей нужно внимание, дарить подарки и обсуждать какие-то неважные глупости, наслаждаться моментами, когда у этой юбки нет праздников, и не болит голова» - писал Максим.

Но даму сердца все же встретил, правда, трубить об этом в блоге не стал. Женщину зовут Оксана и, судя по всему, она соответствует всем стандартам прихотливого Максима – следит за домашним очагом и не отсвечивает в социальных сетях. Информации о ней очень мало: родом из Чебоксар, 33 года.В солнечном Сочи пара обосновалась в 2022 году, малыш появился на свет 11 февраля 2023 года в домашних условиях. Пара решила не расписываться. Как именно они следили за младенцем - пока выясняет следствие, но свою позицию по этому поводу блогер неоднократно высказывал подписчикам.

- Во время программы по сырому питанию мы каждый вечер разговаривали с Максимом, и тогда он озвучил нам свое мнение о кормлении младенцев. Максим ответил четко, что младенцам питание вообще не нужно. Мы ее не поддерживаем, но каждый придерживается своего мнения. Видимо,его ребенок питался солнечной энергии (и такую практику мужчина пропагандировал – Ред.), - поделилась с «Комсомолкой» одна из учениц Жанна.

Позицию про питание детей Лютый никогда не скрывал и делился ей публично.

«Ну что, сомневающиеся мамаши и папаши, вот вам семья сыроедов. Эти девочки уже 4 года на сыроедении и отлично выглядят, правда? Не то что ваши пухлощекие перекормыши. А какая энергетика от них идет! И такими должны быть все дети, тогда можно не переживать за наше будущее. В школу не ходят, всяким мусором себя не грузят и обучаются самостоятельно тому, что точно им пригодится. Проживут долго и счастливо. Хвала папе, что преодолел все эти барьеры в виде бабушек и родственников-убийц своей же родни, это было тяжело», - писал Максим под фотографией двух маленьких девочек, дочерей его клиента.

Видимо, таких же принципов Максим придерживался и в воспитании собственного ребенка. Есть версия, что младенца перестали кормить материнским молоком, переведя на одну из программ питания, которую проповедовал блогер. Но пока все официально не подтверждено, следователи ждут результатов судебно-медицинских исследований.

К слову, малыш был не просто истощен, у него также диагностировали пневмонию. Мать ребенка, Оксана, сейчас в больнице – она мучилась от болей, домашние роды дали о себе знать.

«Комсомольская правда» продолжит следить за этой историей.

ОФИЦИАЛЬНО

По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Родителям может грозить до двух лет лишения свободы.

- В связи с длительным отказом младенца от пищи и ухудшением состояния здоровья родители самостоятельно решили доставить ребенка в лечебное учреждение, однако ребенок скончался до его доставления в лечебное учреждение, - прокомментировали в СУ СК России по Краснодарскому краю.

Также, как сообщил «КП» источник в правоохранительных органах, на блогера Максима Лютого составили административный протокол,

Кроме того, личность блогера Максима Лютого заинтересовала их отдельно, но за что именно и имеет ли это отношение к уголовному делу о смерти малыша, пока неизвестно. Следователям также предстоит установить отцовство Максима, так как официально они с Оксаной расписаны не были.

МНЕНИЕ ЭКПЕРТА

«Сыроедение для ребенка - это убийство»

- Нельзя экспериментировать на детях! Лечебным питанием должны заниматься врачи-диетологи. Даже мы не имеем право назначать его детям, потому что есть детские врачи, а тут какой-то слишком умный папа-блогер начитался в интернете, и начал ставить эксперимент над своим ребенком, - говорит доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей Ковальков. - Это убийство! Такое должно наказываться уголовно. Сыроедение - плохой вариант питания даже для взрослого, а для ребенка уж тем более. Сырая пища дает большую нагрузку на организм, раздражает слизистую и провоцирует болезни и острые состояния, а не наоборот. Называть это здоровым питанием однозначно нельзя. Сыроедение в медицине считается неприемлемым режимом питания, потому что несет за собой опасности, в том числе приводит к угрозе жизни.

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