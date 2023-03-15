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Спорт15 марта 2023 20:07

Что произошло после вылета «Зенита» из Кубка России от «Динамо»

Семак объяснил невезением вылет «Зенита» в Кубке России от «Динамо»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Рассказываем, что произошло после вылета "Зенита" из Кубка России от "Динамо".

Рассказываем, что произошло после вылета "Зенита" из Кубка России от "Динамо".

Фото: ФК "Зенит"

«Зенит» сенсационно вылетел из Кубка России, уступив в домашнем матче московскому «Динамо» в серии пенальти. Напомним, в рамках «пути регионов» сине-бело-голубые не имели права на ошибку – в случае поражения они выбывали из турнира.

Основное время матча закончилось со счетом 1:1. Петербуржцы пропустили уже на 13-й секунде. После удара Нгамале мяч отскочил от штанги в спину голкипера Александра Васютина и залетел в ворота. Но зенитовцы собрались и ответили сопернику. На 36-й минуте встречи после прицельной подачи Дугласа Сантоса Зелимхан Бакаев забил необычный для себя гол головой. Второй тайм закончился безголевой ничьей. Решающий пенальти в послематчевой серии не забил Далер Кузяев, который промахнулся с 11-метровой точки уже вторую игру к ряду.

Эмоции после гола Бакаева, сравнявшего счет в матче.

Эмоции после гола Бакаева, сравнявшего счет в матче.

Фото: ФК "Зенит"

После матча болельщики петербургского клуба ожидаемо обрушились с критикой и на выбор состава на игру, и на ее результат, и на малое количество голевых моментов. Высказались и эксперты, и сами футболисты, и тренеры.

- Считаю, что мы выиграли заслуженно и были готовы лучше «Зенита», - высказал мнение после игры в интервью «Матч ТВ» защитник динамовцев Саба Сазонов. – Быстрый гол, возможно, помешал нам. Мы начали низко играть. Но с другой стороны, он приободрил нас.

Расстроенным от поражения родного клуба ожидаемо оказался Андрей Аршавин.

- Не было проникновений в штрафную. Не хватало напора в финальной трети. Мантуан не центральный нападающий все-таки, некем было заменить, подпитать нападение. «Зениту» было трудно в концовке играть на полную катушку, Саша Васютин даже спас в одном эпизоде. Увы, не получилось забить больше. Безусловно, «Зенит» хочет выигрывать все. И кубок не исключение. Но слишком рано мы вылетели в путь регионов, - разочарованно прокомментировал итог матча Аршавин.

Эмоции после гола Бакаева, сравнявшего счет в матче.

Эмоции после гола Бакаева, сравнявшего счет в матче.

Фото: ФК "Зенит"

А тренер сборной России Николай Писарев посчитал, что «Динамо» было сильнее заряжено на борьбу.

- «Зенит» припозднился с заменами, выход Мостового можно было раньше сделать. Для «Динамо» эта победа намного важнее. Все-таки это год столетия клуба, - сказал в эфире телеканала Писарев.

Эксперты коснулись и скандального эпизода с неназначением пенальти во втором тайме игры, когда Клаудиньо ударил по ноге Тюкавина в штрафной «Зенита». Судья матча не дал 11-метровый удар даже после просмотра видеоповтора с помощью системы VAR.

- Есть осадок от данной ситуации, - вздохнул экс-арбитр РПЛ Алексей Николаев. – Это не сложный для восприятия момент. Судья был в идеальной позиции, его никто не перекрывал. Он видел момент. Даже без VAR в такие моменты ставили пенальти. Тюкавин был первый на мяче. Объяснить, почему не назначили пенальти – мне очень сложно. Тем более, на видеоповторе все было четко видно.

Не смог найти внятного объяснения поражению и главный тренер «Зенита» Сергей Семак, который был явно расстроен от итога.

- Бывает. Это обычное невезение. Один незабитый пенальти – не повод, чтобы убирать Далера из серии пенальти. Это отчасти лотерея, функциональное и психологическое состояние. Все влияет. Не каждый может справиться с давлением в таких ответственных матчах. Понятно, что Кубок России – второй по значимости турнир. Но мы всей командой хотели его выиграть. Вкладывали в этот турнир все ресурсы, все эмоции, - порассуждал наставник зенитовцев на послематчевой пресс-конференции.

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