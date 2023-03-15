Рассказываем, что произошло после вылета "Зенита" из Кубка России от "Динамо". Фото: ФК "Зенит"

«Зенит» сенсационно вылетел из Кубка России, уступив в домашнем матче московскому «Динамо» в серии пенальти. Напомним, в рамках «пути регионов» сине-бело-голубые не имели права на ошибку – в случае поражения они выбывали из турнира.

Основное время матча закончилось со счетом 1:1. Петербуржцы пропустили уже на 13-й секунде. После удара Нгамале мяч отскочил от штанги в спину голкипера Александра Васютина и залетел в ворота. Но зенитовцы собрались и ответили сопернику. На 36-й минуте встречи после прицельной подачи Дугласа Сантоса Зелимхан Бакаев забил необычный для себя гол головой. Второй тайм закончился безголевой ничьей. Решающий пенальти в послематчевой серии не забил Далер Кузяев, который промахнулся с 11-метровой точки уже вторую игру к ряду.

Эмоции после гола Бакаева, сравнявшего счет в матче. Фото: ФК "Зенит"

После матча болельщики петербургского клуба ожидаемо обрушились с критикой и на выбор состава на игру, и на ее результат, и на малое количество голевых моментов. Высказались и эксперты, и сами футболисты, и тренеры.

- Считаю, что мы выиграли заслуженно и были готовы лучше «Зенита», - высказал мнение после игры в интервью «Матч ТВ» защитник динамовцев Саба Сазонов. – Быстрый гол, возможно, помешал нам. Мы начали низко играть. Но с другой стороны, он приободрил нас.

Расстроенным от поражения родного клуба ожидаемо оказался Андрей Аршавин.

- Не было проникновений в штрафную. Не хватало напора в финальной трети. Мантуан не центральный нападающий все-таки, некем было заменить, подпитать нападение. «Зениту» было трудно в концовке играть на полную катушку, Саша Васютин даже спас в одном эпизоде. Увы, не получилось забить больше. Безусловно, «Зенит» хочет выигрывать все. И кубок не исключение. Но слишком рано мы вылетели в путь регионов, - разочарованно прокомментировал итог матча Аршавин.

Эмоции после гола Бакаева, сравнявшего счет в матче. Фото: ФК "Зенит"

А тренер сборной России Николай Писарев посчитал, что «Динамо» было сильнее заряжено на борьбу.

- «Зенит» припозднился с заменами, выход Мостового можно было раньше сделать. Для «Динамо» эта победа намного важнее. Все-таки это год столетия клуба, - сказал в эфире телеканала Писарев.

Эксперты коснулись и скандального эпизода с неназначением пенальти во втором тайме игры, когда Клаудиньо ударил по ноге Тюкавина в штрафной «Зенита». Судья матча не дал 11-метровый удар даже после просмотра видеоповтора с помощью системы VAR.

- Есть осадок от данной ситуации, - вздохнул экс-арбитр РПЛ Алексей Николаев. – Это не сложный для восприятия момент. Судья был в идеальной позиции, его никто не перекрывал. Он видел момент. Даже без VAR в такие моменты ставили пенальти. Тюкавин был первый на мяче. Объяснить, почему не назначили пенальти – мне очень сложно. Тем более, на видеоповторе все было четко видно.

Не смог найти внятного объяснения поражению и главный тренер «Зенита» Сергей Семак, который был явно расстроен от итога.

- Бывает. Это обычное невезение. Один незабитый пенальти – не повод, чтобы убирать Далера из серии пенальти. Это отчасти лотерея, функциональное и психологическое состояние. Все влияет. Не каждый может справиться с давлением в таких ответственных матчах. Понятно, что Кубок России – второй по значимости турнир. Но мы всей командой хотели его выиграть. Вкладывали в этот турнир все ресурсы, все эмоции, - порассуждал наставник зенитовцев на послематчевой пресс-конференции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Зенит» вылетел из Кубка России, проиграв «Динамо» по пенальти

Серия пенальти завершилась со счетом 5:4 в пользу москвичей (подробности)