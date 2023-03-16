Оформление туристических виз в Китай для российских туристов возобновили в Петербурге

Ранее оформленные визы продолжат действовать Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Недавно в Петербург приехала первая после пандемии группа туристов из Китая, а теперь и россиянам разрешили вновь путешествовать по Поднебесной. Жителям России снова начнут выдавать визы. Об этом 15 марта сообщает Генеральное консульство Китайской Народной Республики в Санкт-Петербурге.

- Департамент консульских дел МИД КНР во вторник подтвердил, что Китай с 15 марта намерен возобновить рассмотрение и выдачу всех категорий виз иностранцам для въезда на территорию страны, - говорится в телеграмм-канале консульства.

Сообщается, что визы, которые были выданы до 28 марта 2020 года, продолжат действие с 15 марта.

Организованные группы туристов из Сянгана и Аомэня смогут без виз попасть в провинции Хайнань и Гуандун. Визы не понадобятся и тем, кто приезжает в Китай на круизных лайнерах и останавливается в Шанхае.

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