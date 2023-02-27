Первая за три года группа китайских туристов посетила Петербург

Первые за три года китайские туристы появились в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первая за три года организованная группа туристов посетила Петербург. Последний раз гости из КНР приезжали в Северную столицу в далеком 2019 году. Тогда город на Неве принял почти миллион китайских туристов. А потом началась пандемия коронавируса.

- Первая организованная группа туристов из Китая прибыла в Петербург. В составе группы – более 30 путешественников из Гуанчжоу. Событие важное, участники индустрии гостеприимства ждали его, - написал в своем телеграм-канале глава Комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

Китайские туристы посетили Эрмитаж, Петергоф, Павловск, Царское Село. Им провели обзорную экскурсию по городу, свозили в парк «Остров фортов» в Кронштадте. А изюминкой с приданием национального колорита стало празднование Масленицы в Петропавловской крепости.

Напомним, что из-за напряженной обстановки с коронавирусом выездной туризм для Китайских граждан был закрыт. Только в 2023 году были разрешены несколько тестовых направлений. Россия вошла в их число.