Российская компания купит две фабрики IKEA в Ленобласти в марте 2023 года

Компания из России купит две фабрики IKEA в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Российская компания ООО "Лузалес" собирается приобрести две фабрики шведской компании IKEA в Ленинградской области. Речь идет о предприятиях, которые расположены в Тихвине и Вятке. Об этом 16 марта 2023 года сообщили в профсоюзе Ikea в Тихвине. Отмечается, что сделка должна состояться на будущей неделе.

- ООО "Лузалес" купит две фабрики IKEA в Тихвине и Вятке на следующей неделе. Об этом компания сообщает сегодня на информационных собраниях на фабриках IKEA в Тихвине и Вятке. Идет оформление документации, - рассказали в профсоюзе.

Работники фабрик все еще сохраняют занятость благодаря активным действиям, в том числе забастовкам. Отмечается, что 90 процентов сотрудников фабрик хотят сохранить уровень заработной платы, ДМС и социальный пакет в прежнем объеме. Удастся им это после смены руководства или нет, пока что неизвестно.

Напомним, что в середине февраля 2023 года стало известно, что бывший завод IKEA в Ленобласти сменил собственника. Комиссия при Правительстве России одобрила сделку по продаже трех из четырех предприятий шведской компании, расположенных в России. В их число вошла и мебельная фабрика в Тихвине.