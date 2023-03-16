Щит «Надежда» начали монтировать для строительства нового участка зеленой ветки метро на Туристской улице

Сдать новый участок зеленой ветки планируется в 2028 году. Фото: t.me/stroimmetro

Метростроители почти закончили монтировать щит «Надежда». Его круглосуточно обслуживают 80 человек. Запчасти для ремонта «Надежды» поставляют по производственному плану. Об этом рассказали в пресс-службе «Метростроя Северной столицы».

При ремонте щита использовалась танковая броня. Фото: t.me/stroimmetro

- Проходческий щит диаметром 10,56 метров будет использоваться для прокладки двухпутных тоннелей. Сейчас метростроители собирают и монтируют его на Туристской улице. При ремонте щита использовалась настоящая танковая броня, - рассказали в организации.

Дальше специалисты приступят к проходке для продолжения Невско-Василеостровской ветки метро.

Две технологические тележки уже смонтированы в стартовом котловане. В скором времени в тоннель опустят еще одну. На этих конструкциях находятся инженерные узлы и агрегаты. Проходческому комплексу предстоит преодолеть более 4,5 тысяч метров.

Специалисты ремонтируют щит "Надежда". Фото: t.me/stroimmetro

Напомним, сдать новый участок зеленой ветки планируется в 2028 году.