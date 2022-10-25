Новый участок зеленой линии метро от «Беговой» до «Планерной» сдадут в 2028 году

Участок об "Беговой" до "Планерной" (рабочее название "Зоопарк") сдадут в 2028 году. Фото: gov.spb.ru

Строительство нового участка Невско-Василеостровской линии метрополитена от станции «Беговая» до станции «Планерная» должно начаться уже в 2023 году. Метрострой определил победителя контракта на обслуживание проходческого щита «Надежда» и уже вскоре, после проведения работ и замены запчастей, запустит технику по прямому назначению.

- Монтаж щита мы уже начали. Проходка ориентировочно начнется во втором квартале 2023 года, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе «Метростроя Северной столицы». - Окончание работ - 2028 год

Напомним, что накануне стало известно об утверждении Смольным проекта планировки межевания территории под строительство линейного участка зеленой ветки метрополитена. Она будет включать в себя перегон от «Беговой» до «Богатырской» и далее до «Планерной», которая в перспективе станет пересадочной на «Шуваловскй проспект». Эту станцию фиолетовой ветки, следующую за «Комендантским проспектом», должны построить в 2030 году.