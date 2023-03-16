«У него жесткий и непростой характер»: глава Карелии высказался об аресте министра сельского хозяйства по делу о взятке в 10 млн рублей

Владимир Лабинов стал министром в 2017 году. Фото: vk.com/vladimirlabinov

Министра по сельскому и рыбному хозяйству Карелии арестовали по подозрению в получении взятки. По версии следствия, Владимир Лабинов получил 10 миллионов рублей за помощь предпримателю. 16 марта прошло судебное заседание: в следственном изоляторе чиновник проведет, как минимум, два месяца.

Глава Карелии Артур Парфенчиков прокомментировал ситуацию. Он считает министра лучшим специалистом в области сельского хозяйства России, несмотря на его жесткий и непростой характер.

- Лабинову фактически удалось возродить сельское хозяйство Карелии. Надои молока в прошлом году увеличены на 20 %, активно развиваются наши государственные совхозы. Его задержание – серьезный удар для нас, - написал Парфенчиков в своих соцсетях.

Тем не менее, следователи сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «получение взятки в особо крупном размере».

- По версии следствия, с 2021 по 2022 год министр за деньги помог предпринимателю получить грант на развитие сельского хозяйства и поддержку фермерства, - напомнили в пресс-службе СУ СКР по Республике Карелия.

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