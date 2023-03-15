Министра сельского хозяйства Карелии задержали за взятку в 10 млн рублей

Чиновника задержали сотрудники Следственного комитета. Фото: Скриншот из видео

Министра сельского и рыбного хозяйства задержали в Карелии. Чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Карелия 15 марта.

- По версии следствия, министр получил десять миллионов рублей в период с 2021 по 2022 год. За эти деньги он помог предпринимателю оформить грант на развитие сельского хозяйства и поддержку фермеров, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Известно, что деньги министр мог получать через посредника. Чиновника задержали. Суду предстоит решить, какую меру пресечения ему назначить. Расследование уголовного дела продолжается.

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