Угнал такси, протаранил машину полиции, устроил лобовое ДТП и вылетел через стекло: стали известны подробности смертельной аварии на Обводном канале

Угонщик такси погиб на Обводном канале. Фото: vk.com/spb_today

Стали известны подробности серьезного смертельного ДТП с участием машины такси, которое произошло на Обводном канале ранним утром 2 декабря. Около 5:15 случайные водители заметили полицейскую погоню за белой «Киа» в раскраске таксопарка, которая летела по набережной на большой скорости. Как позднее выяснилось, за рулем был угонщик.

- Примерно в 4 утра на Московском проспекте таксист подбирает пассажира, который по-старинке машет рукой, чтобы поймать машину. Почти сразу водитель видит, что мужчина неадекватный. На улице Марата таксист останавливается и требует, чтобы пассажир вышел. Тот отказывается. Тогда водитель сам выходит, чтобы вытащить пассажира. Пассажир перепрыгивает на водительское сиденье и дает по газам, - рассказал источник «КП-Петербург».

Таксист звонит в полицию и сообщает об угоне машины. Патрульные наряды замечают «Киа» и начинается преследование по Обводному каналу. Возле железнодорожного моста после Лиговского проспекта такси блокируют. Угонщик для вида останавливается, но потом давит на газ и таранит полицейскую машину.

Уходя от погони на полной скорости, пролетая перекресток с Митрофаньевским шоссе на красный свет, такси врезается в универсал «Киа Сид». От удара угонщик, который не был пристегнут, вылетает из машины через стекло.

- Он погиб на месте, водитель универсала не пострадал, - отметил осведомленный источник.

По словам очевидцев, на место ДТП съехалось множество машин полиции и скорой помощи. Движение по Обводному каналу в районе Балтийского вокзала было перекрыто до 9 часов утра.