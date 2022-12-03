Не смог вытянуть песню: Дерзкая выходка Лепса во время выступления в Петербурге попала на видео

Лепс пообещал фанатам, что вместе они еще споют Фото: Олег ЗОЛОТО

Григорий Лепс резко прервал концерт в Петербурге 2 декабря, обескуражив фанатов. В самом начале выступления артист заявил, что немного приболел. В итоге песня "Самый лучший день" далась ему нелегко, тогда певец решил ее и вовсе не допевать - швырнул микрофон о сцену и ушел за кулисы, даже не попрощавшись с фанатами. Допевать любимую песню им пришлось самостоятельно.

В соцсетях из-за этого между поклонниками разгорелись яркие дебаты. Одни говорят, что лучше бы Лепс тогда и вовсе не выходил на сцену, перенеся выступление на лучшие времена. Другие восхищаются, что он столько времени выдержал без фонограммы с севшим голосом и желают здоровья. К обсуждению подключились и те, кто на концерте даже не был, ведь видео с уходящим со сцены артистом попало в сеть. На видео видно и летящий на пол микрофон, и уставшее лицо артиста. Напоследок Лепс дважды ударил ладонью по груди в знак признательности фанатам, развернулся и ушел.

Что касается самого Лепса, то он поблагодарил фанатов в соцсетях, отметив, что все действительно пошло не по плану.

- Спасибо большое вам! Непростой вчера был концерт. Не все прошло по плану, многое не удалось, приболел... Но вы были невероятны! Спасибо огромное всем и каждому за такой безумно теплый прием, за поддержку, за то, что весь зал пел в унисон. Мы обязательно еще споем вместе. И это будет самый лучший день, - написал артист.

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