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3 декабря 2022 21:24

Роскошная Валиева и загадочная Туктамышева: Русские фигуристки сразили своим нарядом поклонников

Собрали лучшие вечерние наряды фигуристов с жеребьевки прыжкового турнира в Петербурге
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Собрали лучшие вечерние наряды фигуристов с жеребьевки прыжкового чемпионата в Петербурге.

Собрали лучшие вечерние наряды фигуристов с жеребьевки прыжкового чемпионата в Петербурге.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Жеребьевка чемпионата России по прыжкам среди фигуристов стартовала с эффектного шоу. Спортсмены не только дарили поклонникам подарки, но и отвечали на их вопросы со сцены. Однако и без этого мероприятие удалась с самого начала. Фанаты остались в восторге от вечерних нарядов фигуристов.

Фигуристы удивляли фанатов своими нарядами.

Фигуристы удивляли фанатов своими нарядами.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Пока на сцене определяли, кто с кем сразится в личном турнире, зрители в зале обсуждали эффектные образы спортсменов. Первой приковала к себе внимание олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая была ведущей мероприятия вместе с экс-фигуристом Максимом Траньковым и комиком Константином Анисимовым. Бывшая спортсменка надела черный пиджак и кожаные брюки.

Алина Загитова снова была ведущей.

Алина Загитова снова была ведущей.

Фото: Артем КИЛЬКИН

- А в «Ледниковом периоде» Алина так роскошно не одевается. Повзрослевшая, уверенная, элегантная, - шептались поклонники в зале.

У посетителей жеребьевки была возможность задать один вопрос Загитовой. Алину спросили о том, насколько болельщики влияют на успех спортсмена.

И только Гном Гномыч не заботился о том, чтобы подбирать себе строгий костюм.

И только Гном Гномыч не заботился о том, чтобы подбирать себе строгий костюм.

Фото: Артем КИЛЬКИН

- Ваша поддержка очень помогает, правда. Но в общей сложности это где-то 20 процентов от успеха. Все-таки тренеры и родители дают чуть больше. Но 20 процентов золота олимпийского – заслуга болельщиков, - с улыбкой ответила Алина.

Елизавета Туктамышева неожиданно снялась с личного турнира по прыжкам.

Елизавета Туктамышева неожиданно снялась с личного турнира по прыжкам.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Следом зрители принялись фотографировать пар, вышедших на сцену. Сильнее других выделялись подопечные Тамары Москвиной Александра Бойкова в зеленом облегающем платье и Дмитрий Козловский в строгом костюме. Правда, их соперники Анастасия Мишина и Александр Галлямов не сильно-то и уступали – Настя появилась на публике в коротком черном платье с красивым кулоном, а Саша в эффектном смокинге.

Анастасия Мишина наела короткое черное платье.

Анастасия Мишина наела короткое черное платье.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Ждали сюрпризов и от Елизаветы Туктамышевой, которая всегда блистает порой даже в откровенных нарядах на льду. Но на жеребьевку Лиза пришла в скромной водолазке, поверх которой надела большой пиджак.

Бойково и Козловский эффектно смотрелись в вечерних нарядах.

Бойково и Козловский эффектно смотрелись в вечерних нарядах.

Фото: Артем КИЛЬКИН

А вот Камила Валиева поразила зрителей своими черными туфлями на очень высоких каблуках. Не подвели и тренеры. Алексей Мишин как всегда был одет как английский денди, не хватало только фирменного платка на шее и кепи. А поклонники Этери Тутберидзе увидели, что на ней был надет дорогущая шаль от Dior.

У Этери Тутберидзе заметили шаль за 80 тысяч рублей.

У Этери Тутберидзе заметили шаль за 80 тысяч рублей.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Алексей Мишин снова был одет с иголочки.

Алексей Мишин снова был одет с иголочки.

Фото: Артем КИЛЬКИН

К слову, самые скромные наряды на праздничном вечере были у совсем юных спортсменов. Например, команду Евгения Плющенко пришел поддержать его сын Александр – Гном Гномыч, одетый в серый спортивный костюм с перчатками.

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