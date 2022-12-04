Роскошная Валиева и загадочная Туктамышева: Русские фигуристки сразили своим нарядом поклонников

Собрали лучшие вечерние наряды фигуристов с жеребьевки прыжкового чемпионата в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жеребьевка чемпионата России по прыжкам среди фигуристов стартовала с эффектного шоу. Спортсмены не только дарили поклонникам подарки, но и отвечали на их вопросы со сцены. Однако и без этого мероприятие удалась с самого начала. Фанаты остались в восторге от вечерних нарядов фигуристов.

Фигуристы удивляли фанатов своими нарядами. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пока на сцене определяли, кто с кем сразится в личном турнире, зрители в зале обсуждали эффектные образы спортсменов. Первой приковала к себе внимание олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая была ведущей мероприятия вместе с экс-фигуристом Максимом Траньковым и комиком Константином Анисимовым. Бывшая спортсменка надела черный пиджак и кожаные брюки.

Алина Загитова снова была ведущей. Фото: Артем КИЛЬКИН

- А в «Ледниковом периоде» Алина так роскошно не одевается. Повзрослевшая, уверенная, элегантная, - шептались поклонники в зале.

У посетителей жеребьевки была возможность задать один вопрос Загитовой. Алину спросили о том, насколько болельщики влияют на успех спортсмена.

И только Гном Гномыч не заботился о том, чтобы подбирать себе строгий костюм. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Ваша поддержка очень помогает, правда. Но в общей сложности это где-то 20 процентов от успеха. Все-таки тренеры и родители дают чуть больше. Но 20 процентов золота олимпийского – заслуга болельщиков, - с улыбкой ответила Алина.

Елизавета Туктамышева неожиданно снялась с личного турнира по прыжкам. Фото: Артем КИЛЬКИН

Следом зрители принялись фотографировать пар, вышедших на сцену. Сильнее других выделялись подопечные Тамары Москвиной Александра Бойкова в зеленом облегающем платье и Дмитрий Козловский в строгом костюме. Правда, их соперники Анастасия Мишина и Александр Галлямов не сильно-то и уступали – Настя появилась на публике в коротком черном платье с красивым кулоном, а Саша в эффектном смокинге.

Анастасия Мишина наела короткое черное платье. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ждали сюрпризов и от Елизаветы Туктамышевой, которая всегда блистает порой даже в откровенных нарядах на льду. Но на жеребьевку Лиза пришла в скромной водолазке, поверх которой надела большой пиджак.

Бойково и Козловский эффектно смотрелись в вечерних нарядах. Фото: Артем КИЛЬКИН

А вот Камила Валиева поразила зрителей своими черными туфлями на очень высоких каблуках. Не подвели и тренеры. Алексей Мишин как всегда был одет как английский денди, не хватало только фирменного платка на шее и кепи. А поклонники Этери Тутберидзе увидели, что на ней был надет дорогущая шаль от Dior.

У Этери Тутберидзе заметили шаль за 80 тысяч рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Алексей Мишин снова был одет с иголочки. Фото: Артем КИЛЬКИН

К слову, самые скромные наряды на праздничном вечере были у совсем юных спортсменов. Например, команду Евгения Плющенко пришел поддержать его сын Александр – Гном Гномыч, одетый в серый спортивный костюм с перчатками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Растрогала до слез. Камила Валиева подарила девочке из Челябинска талисман Олимпиады и пригласила покататься с ней на катке

Камила Валиева пригласила девочку из Челябинска покататься с ней на катке в Москве (подробности)

«Хрустальное сердце» для фанатов, прокат с Камилой на катке в подарок. Что произошло в первый день чемпионата России по прыжкам

По итогам жеребьевки определились составы команд Мишина, Тутберидзе и Плющенко на чемпионате России по прыжкам (подробности)