Ах, Самара-доченька! Какие необычные имена давали новорожденным петербуржцам в 2022 году

За зиму комитет по делам ЗАГС насчитал еще 20 диковинных имен. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вишня, отдай куклу Самаре! Эльбрус, не обижай Гранта! Как бы трудно ни было поверить, так могут звучать родительские выкрики на детских площадках Петербурга примерно через год. Кроме шуток: малыши с такими именами появились на свет в городских роддомах в 2022 году. Корреспондент sPb.kp.ru отправилась на новую охоту за необычной коллекцией имен и заполучила наблюдения комитета по делам ЗАГС.

В пару к малышке по имени Вишня можно ставить Лету. Родители обеих девочек – явно страстные поклонники самого жаркого сезона года. И ведь хитро поступили: у первых теперь всегда дома есть любимая ягодка, а у вторых персональное «лето». Еще одна семейная пара, вероятно, страшно любит город на Волге. Иначе почему бы она назвала дочку Самарой?

От двух других малышек веет библейскими мотивами: их нарекли Евангелией и Ревеккой. Еще две девочки будто вышли из старорусской сказки – Млада и Светозара. Красавицы из волшебного леса, не иначе! В списке значатся также Кириана и Олимпиада. Интересно, это дань спорту или советскому имени? Самым необычным именем «Комсомолка» готова признать Ширину. Жаль только не узнать, что вдохновило родителей на него…

Самыми популярными именами по-прежнему остаются Александр и София. Фото: Артем КИЛЬКИН

Среди мальчишечьих имен тоже можно разгуляться. У двух малышей родители точно географы, иначе как бы у них родились Эльбрус и Орион? В полку старорусских имен прибыло, на свет в Петербурге появилось сразу пять сказочных богатырей: Диомид, Ермак, Миросвет, Потап и Севериан. Звучно! А представьте, если все они подружатся? Попало в список и зарубежное имя Грант, популярное у англичан и армян. Замкнули десятку Диор и Аксель, которые «Комсомолка» выяснила еще в ноябре.

Только закончившаяся зима тоже была щедрой на родительский креатив. По статистике комитета, в декабре 2022 года, январе-феврале 2023 года успели родиться Найк и Алтай, Спартак и Людвиг, Лионель и Александрос, а также Ариэль, Оскар, Теодор и Властелин. Видим футбольных болельщиков и поклонников фэнтези!

- Самые необычные женские имена, которыми назвали детей при государственной регистрации рождения в органах ЗАГС Санкт-Петербурга зимой 2022-2023 года: Илария, Селин, Ванесса, Одина, Веста, Евсевия, Океана, Николета, Велимила, Джолин, - дополнили в комитете. Для девочек зима была щедрой на креатив с иностранными корнями.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Частые женские имена 2022 года:

София, Анна, Мария, Алиса, Ева, Виктория, Полина, Ксения, Елизавета, Александра

(за зиму 2023 к ним добавились Варвара и Василиса)

Частые мужские имена 2022 года:

Александр, Михаил, Максим, Лев, Артем, Марк, Иван, Матвей, Роман, Дмитрий

(за зиму 2023 к ним добавился Тимофей)