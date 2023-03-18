Уголовное дело возбудили после жесткого ДТП с влетевшим в толпу людей микроавтобусом в Петербурге

Полиция возбудила дело после жесткого ДТП с влетевшим в толпу людей микроавтобусом в Петербурге / Фото: vk.com/krasnoe_selo

Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело после жесткой аварии в Красном Селе, где микроавтобус влетел в толпу людей на тротуаре. ДТП произошло в половину пятого часа вечера 17 марта 2023 года на перекрестке улицы Первого Мая и проспекта Ленина. В результате пострадали шесть человек. Подробности рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- На дороге не смогли разъехаться автомобиль "Рено Каптюр" под управлением 64-летнего мужчина, который ехал по проспекту Ленина от улицы Суворова к улице Равенства и выполнял поворот на улицу Первого Мая, и автомобиль "Форд Транзит", за рулем которого был 28-летний мужчина. В это время "Форд" ехал по проспекту Ленина во встречном направлении, - рассказали в полиции.

В итоге водитель микроавтобуса не справился с управлением. Пытаясь уйти от столкновения с машиной он выехал на тротуар, где влетел в толпу пешеходов. В итоге трое взрослых в возрасте от 31 года до 71 года в состоянии средней степени тяжести попали в больницу. Также пострадали дети: двое детей восьми и шести лет госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, одна девятилетняя девочка находится в тяжелом состоянии.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Водитель "Форда" задержан в качестве подозреваемого, водитель "Рено" допрошен как свидетель. Сейчас продолжаются проверки и проводятся экспертизы.