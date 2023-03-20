Бывший бойфренд Ольги Бузовой отделался условным сроком, обманув покупателя люксового авто на 3,6 млн рублей

Радия Лебедева обвинили в мошенничестве. Фото: СОЦСЕТИ

Бывший бойфренд Ольги Бузовой получил условный срок за мошенничество. Судебное заседание прошло 20 марта. Радия Лебедева обвиняли в махинациях на 3,6 миллионов рублей. Он пообещал знакомому, что поможет ему купить машину. Для этого просил переводить деньги на его счет.

- Сначала покупатель отправил Лебедеву 350 тысяч рублей за помощь с машиной с аукциона. Позже он передал ему 205 тысяч за помощь в покупке ноутбука. Через какое-то время подсудимый сказал покупателю, что подыскал для него автомобиль «Тойота Лэнд Крузер», и тот снова перевел ему 3 миллиона 50 тысяч рублей, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Поклонники считают, что парень встречался с Ольгой Бузовой. Фото: СОЦСЕТИ

Долгожданный автомобиль, как и ноутбук, жертве мошенника так никто и не предоставил. После этого обманутый мужчина обратился в полицию, и Радия Лебедева задержали.

- Меня обвиняют по 159 статье. Мошенничество в особо крупном размере. Больше ничего не могу сказать, - рассказал тогда spb.kp.ru экз-возлюбленный Бузовой.

На судебном заседании Лебедев признал свою вину, но не стал давать показания. Он искренне раскаивался и вернул деньги обманутому знакомому. Суд назначил ему три года условно. Но из следственного изолятора Лебедева в ближайшее время не выпустят. Парня ждет еще одно судебное заседание по другому уголовному делу.

Напомним, об отношениях Радия Лебедева с Ольгой Бузовой сообщали светские СМИ. Известно, что парень уже привлекался к уголовной ответственности. Этот факт подтвердила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

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