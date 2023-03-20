«Происки отвергнутых фанатов»: Агент звезды сериала «Кухня» Михаила Тарабукина вступился за актера после подозрения в пьяной езде

Михаил Тарабукин сыграл Федю в сериале "Кухня". Фото: СОЦСЕТИ

Звезду сериала «Кухня» Михаила Тарабукина накануне обвинили в пьяной езде. По версии следствия, выпивший мужчина ездил по Мытищам на своем автомобиле Mercedes-Benz. Его остановили инспекторы ДПС, которые заподозрили неладное и попросили актера пройти проверку на алкотестере. Но тот отказался от медицинского освидетельствования. Судебное заседание пройдет в Северной столице: актера могут лишить прав.

Агент артиста опроверг эту информацию. И объяснил, что Михаил Тарабукин прописан в Москве. Поэтому суд никак не может проходить в Петербурге.

- У Михаила в принципе нет и никогда не было проблем с алкоголем и законом, думаю, что это происки отвергнутых фанатов, - рассказал spb.kp.ru агент звезды «Кухни» Владимир.

В Объединенной пресс-службе судов Петербурга утверждают, что судебное заседание однозначно ждет того самого Федю из «Кухни». Ни о каком двойнике или однофамильце не может быть и речи, потому что к делу приложен паспорт звезды.

- Тарабукин сам попросил перенести судебное заседание в Петербург, - сообщили spb.kp.ru в ведомстве.

После таких аргументов агент актера больше не выходил на связь, но обещал уточнить все подробности случившегося у своего подопечного.

Напомним, в сериале «Кухня» Михаил Тарабукин сыграл повара Федю. Зрителям он запомнился также ролью в «Бандитском Петербурге».

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