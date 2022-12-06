В театре «Алеко» показали ледовую сказку о Щелкунчике

Автор пьесы Юрий Чулков сумел рассказать старинную сказку так, чтобы она стала понятна и интересна современным детям.

«Независимый театральный проект» на сцене театра «Алеко» рассказал сказку о Щелкунчике на новый лад. Оригинальная пьеса, запоминающиеся вокальные номера и… балет на льду в исполнении солистов «Ледяной фабрики Жанны Воробьевой». Смешение жанров подарило зрителям яркое театральное представление – добрую сказку для всей семьи. Проект реализован при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Грант предоставлен ООГО «Российский фонд культуры».

Первыми в конце ноября премьеру «Ледовая сказка или как спасти Щелкунчика» увидели дети из детских домов и многодетных семей. Вместе с храброй Мари они впервые увидели Щелкунчика, узнали его историю, сопереживали герою, когда он попал в лапы Мышиного короля, и отправились ему на выручку. Благодаря современным технологиям видео-арта зрители легко перемещались из бального зала феи Драже в царство Снежного короля, а затем во владения самого принца, захваченные мышиной армией, а также стали свидетелями волшебства, вернувшего Щелкунчику человеческий образ.

Автор пьесы Юрий Чулков сумел рассказать старинную сказку так, чтобы она стала понятна и интересна современным детям, а режиссер Софья Маламут вместе с руководителем «Ледяной фабрики Жанны Воробьевой» и артистами, не побоявшись пойти на эксперимент, смешали на театральной сцене элементы драматического спектакля, мюзикла и балета на льду, вплели в действие музыкальные номера: вокальные и танцевальные. Они не только украшают спектакль, но и помогают раскрытию образов и персонажей, рождая только положительные эмоции.Отвечающая за музыкальное оформление Анна Ананьина наполнила постановку звуками музыки, представляющей из себя микс классических произведений Петра Чайковского и оригинальных звуковой дорожки. Результат превзошел все ожидания. Всем известная история о Щелкунчике заиграла новыми красками, приобрела ритм, соответствующий пульсу нашего времени, а камерное пространство театра «Алеко» наполнилось особой энергетикой, ощущением, что волшебство возможно и он творится на расстоянии вытянутой руки.

«Мы не стремились сделать нового Щелкунчика, мы старались делать эту историю по классическим канонам и взять лучшие моменты из прошлого, но мы живем в 2022 году и работаем для современных детей, которых надо удивлять. Чем будем удивлять? Добротой, хорошей музыкой и интересной историей. Какие бы ни были сюжетные повороты, самое главное в нашей истории это чистая и добрая сказка», - рассказывает режиссер спектакл Софья Маламут.

Новая встреча с любимыми героями спектакля «Ледовая сказка, или как спасти Щелкунчика» состоится 25 декабря в театре «Алеко» (Пр. Юрия Гагарина,д.42).