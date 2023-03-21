Лежит под капельницей: Певец Стас Пьеха попал в больницу с коронавирусом

Стас Пьеха уже болел коронавирусом год назад Фото: Олег ЗОЛОТО

Певец Стас Пьеха попал в больницу. В своих социальных сетях он опубликовал видео, в котором поделился проблемой с подписчиками. Артист рассказал, что заболел коронавирусом. Он показал пользователям медицинский кабинет и капельницу.

- Вот такие вот весенние новости. Никто не умирает, но «корону» тоже никто не отменял. Лечимся, все окей. Двигаемся дальше. Всем добра и прекрасной весны, - пожелал певец своим поклонникам простуженным голосом.

Напомним, Стас Пьеха уже болел ковидом год назад, в феврале. Тогда он рассказывал о странных сиптомах коронавируса. На фоне простуды у звезды начались проблемы с сосудами и суставами. Но концерты певец тогда не отменял.

Как нынешние проблемы со здоровьем скажутся на планах исполнителя, пока не сообщается. На 23 марта запланирован концерт с его участием.. Певец должен был выйти на сцену Клуба Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Петербурге.

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