Как выглядит главная новогодняя елка Петербурга за 7 миллионов рублей

Вместе с елочкой привезли ее ветки. А также деревца поменьше, для композиции. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ранним утром 7 декабря на Дворцовой площади завершилась тайная операция по поиску, вырубке и доставке в город самой главной елки Петербурга. По неизвестной причине, в отличие от прошлого года, когда все делалось открыто, в этот раз новогоднее дерево решили раздобыть скрытно. А потом также втихую привезти и установить. Но зато потом уже никто не мог помешать жителям города оценить усилия чиновников Смольного. Посмотреть, как выглядит елочка ценой почти в семь миллионов рублей, отправились и корреспонденты «КП-Петербург».

- В целом, елка достаточно пушистая, но с одной стороны несколько «лысая». Видимо с той части, которой она лежала на грузовике, обрубили ветки. Чтобы не поломались при транспортировке. Получилось, что дерево отдельно и ветки тоже отдельно. Их привезли, они лежат рядом. Наверное, как в прошлые годы, будут потом прикреплять к стволу, - рассказывает фотограф «Комсомолки».

На первый взгляд, елочка немного скособочена. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сейчас елочка ограждена забором, а рядом стоят два подъемника, с которых рабочие возвращают дереву пушистость. Также на Дворцовую привезли и елочки поменьше, которые потом войдут в новогоднюю композицию. Нарядить елку должны к 20 декабря.

Напомним, что 100-летнее дерево срубили накануне в Приозерском районе Ленобласти, после чего доставили в Петербург. Однако читатели «Комсомолки» разошлись во мнениях, надо ли было губить векового исполина ради пары недель торжеств.

Сейчас ей возвращают пушистость. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- 100 лет росла, все ждала когда срубят. Зачем губить такую красоту? Собрали бы искусственную: и надолго и ровно. А живая еще б стояла и всех нас пережила. В лесу смотрелась лучше, хватит грубить живое! - пишут горожане в комментариях к новостям о елке.

Напомним, что последние три года в Петербурге ставят именно живое дерево. Так, правда с минимальным перевесом, проголосовали сами горожане. А до этого Дворцовую площадь несколько лет украшала искусственная елка. Но потом в Смольном сказали, что конструкция износилась и ее надо менять. Тогда же и был запущен опрос на тему: «живая или искусственная», в котором с перевесом 52 на 48 процентов победил первый вариант. Сейчас, видимо, настроения петербуржцев изменились.