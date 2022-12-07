Вадим Галыгин о замене Ивана Урганта в качестве ведущего «Золотого Граммофона»: Я думал об этом последние 20 лет

За спиной у Галыгина уже с десяток проведенных концертов и премий Фото: Михаил ФРОЛОВ

Церемония вручения премии «Золотой Граммофон» в 2022 году пройдет с обновленным составом. Место ведущего, на котором последние 13 лет неизменно стоял Иван Ургант, займет юморист Вадим Галыгин. Его соведущей станет актриса Екатерина Скулкина. Дуэт, прямо скажем, многообещающий.

- Мы с Катей коллеги по цеху, да и уже работали вместе. Думаю, все получится хорошо. Я помню «Золотой Граммофон» с момента его основания. Эту премию все годами смотрят, а я, к тому же, был голосом «Русского радио». Настало время ее провести. Постараемся с юмором, конечно, но это же чествование заслуг других людей, не нужно все перетягивать на себя шутками. Нужно, чтобы внимание зрителей концентрировалось на номинантах. Ну и, конечно, на самих ведущих, - смеется в разговоре с «Комсомолкой» Вадим Галыгин. - Будем работать интуитивно.

- Давно вам поступило это предложение?

- Лет 20 назад! Тогда же премия появилась. Я все ходил, думал - пришло время согласиться, - шутит Вадим.

Для Галыгина это далеко не первый опыт в качестве ведущего. За спиной кремлевские концерты с многотысячной аудиторией, премия «МУЗ-ТВ» и «Нового радио». Не так давно Галыгин по просьбе Александра Маслякова на время сменил его на посту ведущего «КВН». Сам признавался, что шутить старался немного, чтобы зрители концентрировались на участниках. Такой же подход будет на «Золотом Граммофоне».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ивана Урганта убрали из "Золотого граммофона"

Шоумен был ведущим проекта 13 лет (подробнее)

Вадим Галыгин: Народ избалован глупым юмором и выключает телевизор, если там нет обнаженки

Ко дню рождения КВН телеведущий рассказал о своем первом выступлении и о том, как рассмешить публику сегодня (подробнее)

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Голая Ивлеева соблазняет монахов, шоу «Фантастика» не взлетело, а в «Ледниковом периоде» определены победители (подробнее)