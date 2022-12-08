«Ребенка я доставала за ноги»: Проводник спустя 20 лет нашла двойняшек, которым помогла родиться в несущемся поезде

Нина Андреевна надеется вскоре встретиться с ребятами

«Я рожаю!». Этот крик для многих предвещает радостное событие. И все бы ничего, но раздался он из вагона несущегося поезда из Мурманска в Котлас. Вокруг ни акушерского пункта, ни медиков. Но опытного проводника ничто не может застать врасплох. Так рассудила 10 июля 1999 года и 45-летняя Нина Коровинская, отвечавшая за вагон, в купе котором ехала роженица. Тогда она и предположить не могла, что вместо одного ребенка на свет появятся сразу двойняшки! Но, как это и бывает в лучших традициях мелодрам, ни телефона, ни имени своей пациентки-пассажирки проводник не записала. Все эти 22 года она мучилась – выжили ли дети, здоровы ли они и как сложилась их судьба? И вот спустя десятилетия они все же нашли друг друга. Маша и Ваня сами написали своей спасительнице! «Комсомолка» узнала, как эта встреча изменила их жизнь.

У МЕНЯ ИХ ДВОЕ!

В этой истории сошлось многое. Ту самую роженицу, как оказалось, звали тоже Ниной. Вместе с мужем она ехала из Мурманска в Архангельскую область к родным. Рожать по пути, конечно, она и не думала, но у Маши с Ваней планы были другие.

- Знаете, когда эта беременная женщина заходила в вагон, я еще подумала: «Лишь бы по дороге не родила!». Но ей врач сказал перед отъездом, что можно не волноваться – рано еще. Мы тронулись, едем. И тут она ко мне подходит: «У меня воды отошли!». А у нас связи не было – как назло! И мы не могли с дежурным по станции связаться. Поэтому ничего не оставалось, надо было принимать роды. Я отвела пассажирку в служебное купе, постелили простыни, тут все и началось, - вспоминает в разговоре с «Комсомолкой» Нина Коровинская.

Со словами: «Я роды только на практике видела!» помогать Нине бросилась молодая студентка, но в реальной жизни все оказалось сложнее.

- Я перчатки какие-то рабочие надела, да ножницы взяла. Но все оказалось непросто. У мальчика пуповина вокруг шеи обвилась! Но мы справились – перерезали, пупок завязали. Я уже стала выходить из купе, а роженица кричит: «Девочки, девочки! У меня же второй ребенок еще!», - смеется Нина Андреевна.

Второй была Маша. Только вот выходить она собралась… ножками вперед. И это не метафора. Как позже матери объяснял врач, в таком случае принято делать кесарево, но кто же будет пассажирку в поезде оперировать?

- Начали аккуратно девочку вытаскивать. Девушка за ножки тянула, а я на живот давила немного. Получилось! Только она не плакала сначала, пришлось по попке постучать. И все обошлось. Я малышей в плед завернула и на полку положила, прикрыв, чтобы никто не смотрел на них, - до сих пор помнит Коровинская.

ПРЕМИЯ В 500 РУБЛЕЙ

Дети родились в пути. О произошедшем в вагоне на станции узнали сразу. Нина вывесила красный флаг – он запрещает трогаться.

- Ко мне подошел дежурный станции спросить, чего это я ехать не даю. Я ему и говорю, что двойняшки у нас родились. Вызвали местного фельдшера. Он приходит и говорит: «Где у вас тут больной?». Я ему говорю: «Какой больной? У нас роды были». Он сказал, что такое не по его части и ушел, - смеется проводница. - Мы поехали дальше. Скорая перехватила Нину и малышей только на переезде, повезли в больницу.

- Как остальные пассажиры к такому событию отнеслись?

- У меня потом вся книга отзывов в благодарностях была, - улыбается Нина Андреевна.

- Премию-то хоть выписало начальство?

- А как же! 500 рублей. В те времена это хорошие деньги были.

НАШЛИСЬ ЗА СУТКИ

О чудо-родах тут же написали в местной газете, да с таким заголовком, что женщину еще долго называли «проводницей-поветухой». Только вот о судьбе малышей и их мамы ничего известно не было, а Нина все эти годы переживала, все ли сложилось хорошо после такой поездки.

- Я несколько раз писала на передачу «Жди меня» с просьбой помочь. Сама найти не могла, потому что мы же в разных городах жили. Мне все говорили забыть, столько лет ведь уже прошло. А я как-то рассказала эту историю соседу, он помог выложить пост в соцсетях, и Маша с Ваней нашлись буквально за сутки, - удивляется Нина Андреевна. – Они были живы и здоровы!

Первой пост в соцсетях увидела Маша. Она прочитала историю и вспомнила, что мама ей об этом рассказывала.

- Нас в семье четверо, есть еще два старших брата. У них в свидетельствах было записано, что они родились в Мурманске, а у нас почему-то, что в городе Онега Астраханской области. В начальных классах мы начали расспрашивать родителей – как так? Тогда они нам эту удивительную историю и рассказали. И вот однажды старший брат скинул нам пост Нины Андреевны. Мы почитали и поняли – так это же про нас! - рассказала «Комсомолке» Мария Родькина.

Набравшись смелости, она написала своей спасительнице.

- Вы не представляете, какое это было счастье. Маша меня нашла, а потом и Ваня! Я так рада, что у них все хорошо сложилось. Оказалось, что у Ваньки и самого уже ребенок (роды обошлись без поезда). Маша вот тоже недавно замуж вышла, - делится Нина Коровинская.

С тех пор ребята поддерживают связь со своей «проводницей в этот мир». Только вот встретиться все не могут, далеко друг от друга живут.

- У меня получилось поговорить с их мамой Ниной. Скромная, хорошая женщина. А с ребятами мы должны были увидеться в Москве, нас тогда звали на передачу. Но потом все сорвалось. Поэтому мы сейчас только переписываемся, с праздниками друг друга поздравляем. Главное, что мне легче на душе стало, ведь они живы и здоровы, - вздыхает Нина Андреевна.

Ребята выросли не просто здоровыми, а настоящими чемпионами. Оба все детство посвятили футболу и тренировкам. Маша отучилась на воспитателя, но работать пошла в ГАИ. Теперь учится на юриста. Ваня стал слесарем-электриком.

Сама же Нина Коровинская спустя 20 с лишним лет работы проводником ушла на пенсию. Сейчас женщине уже 68 лет, она воспитывает внуков и правнука. Все они надеются, что вскоре смогут встретиться! Кто знает, возможно, и прямо в поезде…

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