Количество ларьков с шавермой сократилось почти на треть в Петербурге

Ларьков с шавермой в Петербурге стало меньше. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Количество заведений с визитной гастрономической карточкой Петербурга сократилось на 29 процентов. Да, речь о любимой горожанами шаверме. По данным на март 2023 года, в Северной столице работают 1 372 заведения с культовым петербургским лакомством, что на 562 меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе консалтинговой компании NF Group.

– Несмотря на сокращения количества заведений, в целом обстановка на рынке быстрого питания позитивная. К нам обращается много компаний, чтобы открыть свои точки, фудхоллы в Петербурге, – подчеркнула руководитель департамента коммерческой недвижимости KNRU Полина Фиофилова.

В общей сложности, общепит за год не досчитался свыше 800 заведений быстрого питания. Меньше чем шавермы пострадал, по оценкам брокеров, сегмент кофеен. Любители ароматного напитка не досчитались в этом году 631 кафе. А вот для фанатов мучного новости хорошие. В 2023 году количество пекарен подросло на 16 процентов и пышечных увеличилось почти вдвое.

К слову, ранее spb.kp.ru писала, почему и на сколько подорожало главное блюдо Северной столицы. После введения санкций против России любители шавермы пожаловались на взлетевшие цены.

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