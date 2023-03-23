Американский самолет-разведчик пролетел в 200 километрах от Петербурга

Самолет-разведчик ВВС США пролетел с юга Финляндии на север. Фото: Flightradar

Американский самолет-разведчик был замечен в воздушном пространстве над Финляндией. Он пролетел в 200 километрах от Санкт-Петербурга и в сотне километров от Выборга. Это следует из данных, представленных сервисом Flightradar 23 марта.

- Это был совместный наблюдательный полет. Самолет-разведчик ВВС США пролетел с юга Финляндии на север по восточной границе. После полетов над Финляндией, борт отправился в сторону Балтийского моря, - пишет издание Yle.

Такие полеты теперь станут регулярными. Проводить их будут силы обороны Финляндии совместно с другими странами-партнерами. Подробности таких полетов разглашать не будут из-за оперативной безопасности.

Таким образом, вооруженные силы разных стран повышают международное сотрудничество. Этот никак не связано с изменениями в военной безопасности Финляндии или России.

Ранее стало известно, что Финляндия планирует войти в НАТО.

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