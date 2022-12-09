Жена рассказала, что Виктор Бут сделал первым делом, вернувшись домой после 14 лет тюрьмы в США

Виктор Бут дома Фото: ФСБ

Россиянин Виктор Бут, прозванный в зарубежной прессе "оружейным бароном №1", спустя 14 лет заключения вернулся домой из тюрьмы после обмена на американку Бриттни Грайнер. Спортсменка, напомним, была осуждена в России за наркотики. Самолет с бизнесменом Бутом приземлился накануне вечером в Москве. В аэропорту его встречали жена и мать, которые все эти годы боролись за его освобождение. Сейчас Бут уже дома со своей семьей. Как рассказала «Комсомолке в Петербурге» супруга Виктора Алла, они временно решили сделать паузу и пока не общаться с прессой. Но для «КП-Петербург» она сделала исключение.

- Виктор очень устал, он не спал трое суток, - вздохнула в разговоре с корреспондентом «КП-Петербург» Алла Бут. - Поймите, он увиделся со мной, со своей мамой. Мы пытались сдерживать слезы, но они все равно прорвались. А перед этим у нас была безумная пустота. Потому что мы пережили огромное количество эмоций и переживаний за эти почти 15 лет. А потом нас просто по-человечески прорвало. Описать словами эти эмоции невозможно.

Жена 14 лет боролась за его освобождение Фото: Алла Бут

Как признается Алла Бут, дома Виктора застала та же самая атмосфера, которая здесь царила 15 лет назад. Все это она сохранила в надежде, что он вернется из тюрьмы.

- Виктор вошел в дом, осмотрел квартиру. Дотронулся до своих старых вещей в кабинете, до своих книг. Почти 15 лет прошло, но они все на месте. Я все сохранила, а потом он пытался уснуть. В тюрьме он занимался йогой. Поэтому минут 10 перед сном он медитировал. А затем мы еще часа три говорили с ним, - делится Алла Бут. - Он первым делом сказал, что он счастлив. Но мы знали все и без слов. Мы говорили обо всем и ни о чем. Когда много всего накапливается, происходит словесный затор. Поэтому мы говорили о судьбе, о здоровье, об ощущениях, как он дом воспринял.

Виктор Бут в американской тюрьме сильно подорвал здоровье. Как признается его супруга, дважды он там был при смерти. Врачи при этом не оказывали ему должного лечения. У россиянина диагностировали хронические заболевания, в том числе туберкулез.

Бута обменяли на американку Фото: ФСБ

- Виктор очень плохо выглядит, он очень уставший и измотанный человек, - не скрывает Алла Бут. - Я сегодня возьму эмоциональную паузу. Мне тоже тяжело. Я не спала, потому что охраняю его сон. Хочу, чтобы он просто отдохнул.

- Чем Виктор первым делом займется, вернувшись домой?

- Первым делом он выспится. Самое главное сейчас - восстановить здоровье, привыкнуть к новой жизни. Он вернулся из тюрьмы в другую жизнь, в другую страну, в другой мир. Дадим ему время, чтобы он в себя пришел. Он очень сильно истощен.

Виктор Бут вернулся к семье Фото: СОЦСЕТИ

В 2005 году США сняли фильм, посвященный "злодействам" Виктора Бута с Николасом Кейджем в главной роли. Его задержали в 2008 году в Таиланде по запросу США. Экстрадировали в Америку и предложили сделку с правосудием.

По его словам, он должен был оклеветать свою страну и ее руководство, но Бут отказался. Россиянину грозило вплоть до пожизненного срока. В 2012 году суд приговорил его к 25 годам тюрьмы за сговор с целью продажи оружия. 14 из 25 лет «оружейный барон» провел в колонии.

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