Один человек находится в тяжелом состоянии после ДТП с троллейбусом и автобусом в Петербурге

Полиция проверяет обстоятельства ДТП с пострадавшими. Фото: vk.com/spb_today

Полиция организовала проверку после серьезного ДТП с пострадавшими в Московском районе Петербурга. Днем 9 декабря у дома 25/1 по улице Типанова столкнулись троллейбус и экскурсионный автобус. Последний стоял у тротуара и был пуст. А в троллейбусе пострадало несколько человек. Один был госпитализирован в тяжелом состоянии.

- По предварительным данным, в результате ДТП пострадало четыре пассажира троллейбуса: один находится в тяжелом состоянии, трое - в состоянии средней степени тяжести. Все они госпитализированы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, что изначально сообщалось о восьми пострадавших.

Сейчас полиция отрабатывает версию, что виновницей аварии стала женщина на внедорожнике, которая резко свернула с дороги в «карман» и подрезала троллейбус. Последний занесло при торможении и произошло ДТП.

- Предварительно установлено, что около 14:00 женщина, управляя автомобилем «Ниссан», поворачивая с левого ряда в боковой проезд, совершила столкновение с попутным троллейбусом, который, пытаясь уйти от столкновения врезался в припаркованный автобус, - отмечают в полиции.