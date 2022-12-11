Снежный шторм накроет Петербург в понедельник, 12 декабря

Температура остановится на уровне -5...-8 градусов. Фото: Артем КИЛЬКИН

В субботу погода балует петербуржцев «штилем» и отсутствием снега, но вот на понедельник готовит неприятный сюрприз. По прогнозам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, рабочая неделя начнется со снежного шторма.

В своем телеграм-канале Колесов рассказал, что со стороны Средиземного моря к Беларуси и северо-западному региону идет циклон «Birgit 3».

- С приближением циклона погода начнет ухудшаться на всей территории Северо-Запада. Завтра днем на акватории Финского залива шторм – порывы северо-восточного ветра до 25-28 м/с, - предупредил синоптик.

Снег повалит на Петербург уже с утра и перерастет в умеренную метель после обеда. Городу грозит сразу до 10-15 сантиметров осадков за один день. Осложнять ситуацию будут порывы северо-восточного ветра до 15-18 м/с, в прибрежных районах ветер будет усиливаться до 20 м/с. Автомобилистам придется быть начеку - при такой погоде вырастет риск заносов на дорогах.

При всем снежном «великолепии» температура воздуха будет не такой уж леденящей - всего -5...-8 градусов.

Колесов предполагает, что шторм должен закончиться к утру вторника, 13 декабря - циклон отойдет к середине Финского залива и перестанет беспокоить петербуржцев.