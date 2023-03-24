Уголовное дело за продажу алкоголя подросткам в барах на Думской улице возбудили в Петербурге

Уголовное дело возбудили о спаивании подростков в барах на Думской улице Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Следственный комитет Санкт-Петербурга основательно взялся за главную барную улицу города с очень скандальной славой - Думскую. В городе возбудили уголовное дело за систематическую продажу алкоголя подросткам в местных заведениях. Причем, владельцы баров завлекали несовершеннолетних, анонсируя различные мероприятия и концерты с возрастными ограничения ниже 18 лет. Об этом 24 марта 2023 года рассказали в комитете.

- По версии следствия 22 февраля неустановленный на данный момент человек разместил в сети Интернет объявление о проведении в одном из баров Санкт-Петербурга в период времени с 19 часов до 22 часов мероприятия с возрастным ограничением «16+», то есть для лиц, не достигших 18-летнего возраста, - сообщили в комитете.

Дальше для бара был закуплен алкоголь в больших количествах, который благополучно был продан подросткам, пришедшим на концерт.

Следователи уже провели обыск в ряде помещений на Думской, которые сдаются под бары. Отмечается, что во всех них подростков вовлекали в потребление алкоголя. Также были осмотрены 17 баров, которые теперь опечатаны в качестве вещественных доказательств по уголовному делу.

Расследование продолжается.