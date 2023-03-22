На месте дежурит ОМОН: Что известно о закрытии 20 баров на Думской улице в Петербурге

Вход в заведения опечатан сотрудниками СК Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На скандально известной Думской улице в Петербурге снова творится что-то неладное. В ближайшее время посетителей там станет заметно меньше. Это связано с тем, что Следственный комитет закрыл несколько ночных заведений. Клубы и бары опечатаны, потому что считаются вещественными доказательствами.

Бары и клубы временно закрыты Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Несколько баров на улице Думской и улице Ломоносова опечатаны Следственным комитетом в рамках расследования по уголовному делу, - коротко рассказали spb.kp.ru в пресс-службе администрации Центрального района Петербурга.

На входе в заведения повесили предупреждающие объявления Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ведомстве затруднились ответить на вопрос, сколько именно заведений временно закрыли. Но по подсчетам корреспондента spb.kp.ru, карма настигла около 20 баров и клубов. Неизвестно также, когда они откроются и произойдет ли это вообще. На месте до самого вечера работали сотрудники ОМОН, но комментировать происходящее они отказались.

По предварительной информации, причиной таких санкций стали несовершеннолетние подростки, которые отдыхали в «ночниках» незаконно. Это попадает под 151 статью уголовного кодекса - вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий.

На месте дежурят сотрудники ОМОН Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Малолетние петербуржцы могли выпивать в барах и употреблять запрещенные вещества, в том числе так называемые «шарики». Были случаи, когда после таких развлечений детей увозила машина скорой помощи.

Бары закрыли из-за отдыхающих подростков Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Развлечения петербургских подростков частенько выходят за грань понимания. Год назад сотрудники правоохранительных органов начали разбираться в преступлениях симпатичных несовершеннолетних петербурженок. Они приводили богатых мужчин в дорогие рестораны, чтобы «стрясти» с них побольше денег и уйти. Только заведения были не настоящими: все создано исключительно для жертв мошенников, а вместо персонала – актеры.

А менее полугода назад на еще одной скандальной улице Рубинштейна была задержана банда преступников, которые придумали целую схему обмана посетителей. Красивые девушки спаивали гостей баров и разводили их на деньги. Обманутые петербуржцы оставили там миллионы рублей.

Входить в помещения запрещено Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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