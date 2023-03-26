«Это порочит его память»: вдова солиста группы «Король и Шут» Михаила Горшенева жестко раскритиковала сериал о панк-группе

Кадр из сериала "Король и Шут". Фото: Кинопоиск

Вдова солиста группы «Кроль и Шут» высказалась об одноименном сериале. Ольга Горшенева заявила, что кинокартина порочит память о ее покойном муже. Изначально жена солиста дала согласие на проведение съемок фильма о Михаиле и группе, но, по ее мнению, в итоге супруга показали не с той стороны.

Кадр из сериала "Король и Шут". Фото: Кинопоиск

Сериал «Король и Шут» вышел на экраны в 2023 году. Режиссером кинокартины стал Рустам Мосафир. Михаила Горшенева сыграл Константин Плотников.

- Происходящее очень болезненно для меня и моих детей. Михаила не то, чтобы показали не с той стороны, а будто бы специально гиперболизировали слабости и сделали антогонистом. Неверно расставлены акценты, - написала Ольга Горшенева в своих социальных сетях.

Михаил с женой и дочерью. Фото: СОЦСЕТИ

Супруга солиста «КиШ» объяснила, что теперь ей приходится отвечать на вопросы поклонников, друзей и их с Михаилом общей дочери. Близкие и знакомые Горшенева считают, что созданный образ не соответствует действительности.

По мнению Ольги, режиссер должен был нырнуть глубже, а не транслировать зрителям только мнение двух людей. О каких конкретно людях идет речь, супруга солиста умолчала.

Напомним, Михаил Горшенев умер в Петербурге в ночь на 19 июля 2013 года. Его смерть наступила от токсической недостаточности на фоне употребления алкоголя и наркотика - морфина.

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