Суд Петербурга оштрафовал рэпера Oxxxymiron* за дискредитацию армии

Рэпера Oxxxymiron оштрафовали за дискредитацию армии. Фото: кадр из видеоклипа на песню "Ойда"

Oxxxymiron*, он же в миру Мирон Федоров, получил штраф в 45 тысяч рублей за дискредитацию вооруженных сил. К такому наказанию музыканта приговорил Ленинский районный суд Петербурга. Основанием для административного дела стало видео прогулки по городу, опубликованное в соцсетях в день проведения незаконной акции.

- 24.02.2022 Федоров на своей странице «ВКонтакте» разместил видеозапись, где идущий молодой человек в черном капюшоне ведет трансляцию, начинающуюся со слов: «Всем привет из Питера…». Данная запись не была удалена до момента выявления, а именно до 19.09.2022, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Других подробностей дела не приводится. Максимальное наказание по данной статье составляет 50 тысяч рублей штрафа.

Напомним, что недавно на музыканта завели административное дело за песню «Ойда». А саму композицию прокуратура потребовала запретить к распространению в России. Клип на песню был снят в Петербурге, несмотря на то, что с весны 2022 года рэпер живет вне пределов России.

* Внесен Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иноагента.

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