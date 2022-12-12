«Не могу справиться со смартфоном, хожу с кнопочным телефоном»: Виктор Бут об истинных причинах его обмена и о личном разговоре с Грайнер

Виктор Бут с супругой Аллой 12 декабря 2022 Фото: предоставлено героем публикации

Бизнесмен Виктор Бут после 14 лет заключения в США вернулся домой в Россию после обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в РФ за наркотики. США называли Виктора оружейным бароном № 1 и даже сняли про него фильм с Николасом Кейджем в главной роли. Сейчас Бут уже дома со своей семьей. Супруга Виктора Алла ранее в эксклюзивном интервью «КП-Петербург» рассказала, что первым делом ее муж сделал, вернувшись домой. Теперь о 14 годах заключения в американской тюрьме, причинах обмена и о том, как он встретился с Грайнер, Виктор Бут подробно рассказал «КП-Петербург» сам.

Виктор Бут дома

«ОНИ ХОТЕЛИ ОБМЕНЯТЬ МЕНЯ КАК МОЖНО СКОРЕЕ»

- Виктор Анатольевич, мы слышали, что вы были под серьезным давлением в США, вас склоняли к сделке, что они от вас хотели?

- Вы знаете, на самом деле это довольно стандартная практика. Там присутствуют два аспекта. Первый аспект – они хотели сэкономить деньги. Суды в США очень дорогие. Процесс обходится примерно в один миллион долларов. А мой судебный процесс, как мне потом говорили, обошелся казне более чем в 3,5 миллиона долларов. Поэтому там система устроена так, что если прокурор склоняет обвиняемого к сотрудничеству, он получает премию за то, что сэкономил бюджетные деньги. В моем случае мне грозили пожизненным заключением. Давление при этом оказывали не только на меня, но и на семью. Обращались даже к моей супруге от лица «правительства США». Ей говорили, что если я пойду на сотрудничество, мне скостят срок, а семье могут дать грин-карту. Также меня склоняли к тому, чтобы я дал негативную информацию о президенте страны, хотя никакой информации я, естественно, не имел и иметь не мог.

Алла Бут все эти годы добивалась освобождения мужа Фото: СОЦСЕТИ

- В чем заключалось давление на вас?

- Перед судом меня поместили в самый строгий блок. Там вполне могли не выключать свет ночью. Были проблемы с водоснабжением в душе. Вода шла либо горячая - почти кипяток, либо ледяная. Питание просто могли не принести. Но откровенных пыток там не было.

- Говорили, что США хотели сделать из вас показательный пример для других россиян.

- Я тоже читал информацию об этом. Американцы говорили, что Виктор Бут будет исполнять наказание до последней секунды, чтобы другие русские быстрее соглашались на сделку. Если же ты не согласишься, то будешь как Бут «гнить в тюрьме», такое у них выражение.

- Госдеп говорил, что вы будете сидеть в тюрьме до конца. Почему они изменили свое решение?

- Мой адвокат в США очень точно все это охарактеризовал. Посыл такой. Виктору Буту осталось максимум пять лет тюрьмы, после чего он выходит на свободу. Поэтому Бут - товар с просроченным сроком, который нужно быстрее сбыть, иначе мы вообще ничего не получим. Я думаю, что помимо контактов силовых органов двух стран - это был весомый фактор. Также судья, которая вынесла мне приговор, говорила, что я получил чрезмерно жесткое наказание, и если бы была возможность, она бы его значительно снизила.

- В США назвали ваш обмен капитуляцией Вашингтона.

- Это такой американский шаблон использовать спортивные термины о победе и проигрыше. Дипломатия более тонкая игра, в ней не бывает однозначной победы или поражения. И в целом нам надо перестать беспокоиться об их мнении о нас и жить своей жизнью.

«СМАРТФОН ПОКА МНЕ НЕ ДАЕТСЯ»

- Вы приехали в совсем другой мир, можете рассказать, как он изменился с того времени, когда вы были на свободе?

- Москва претерпела просто невероятные изменения. Я не узнаю этот город, он стал современным и красивым. Трудно передать словами все эмоции. И еще мне потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к современному смартфону, пока для меня это не очень знакомая вещь. У меня сейчас кнопочный телефон. Мне хотели дать смартфон, но я сказал: Нет, дайте мне, пожалуйста, то, что я понимаю. Но не думаю, что у меня будут трудности.

Виктор Бут с женой и дочерью Фото: СОЦСЕТИ

- Что больше всего вас удивило после возвращения?

- Я удивлен доброжелательностью всех россиян, их поддержкой. Впервые я среди своих, в своей стране - это феерическое ощущение быть на свободе, быть на родине и видеть своих людей. Я когда впервые попал в ТЦ, первое мое желание было - обнять каждого встречного.

- Как у вас сейчас обстоят дела со здоровьем?

- Я не хочу здесь драматизировать. Могу рассказать пример. В конце февраля я переболел ковидом. Заболевание протекло очень легко. Но затем у меня началось воспаление на коже, похожее на аллергию. Это грибковая инфекция. А в тюрьме у них лечат только тогда, когда ты теряешь сознание. У меня дошло до того, что ноги покрылись коростой, они постоянно кровоточили и опухали. Три недели я мучился с этим. И только после вмешательства наших дипломатов, мне оказали квалифицированную медицинскую помощь.

«С ГРАЙНЕР МЫ ПОЖАЛИ ДРУГ ДРУГУ РУКИ»

- Расскажите, как проходил обмен.

- Сам перелет длился порядка 27 часов. Из тюрьмы меня забирали маршалы, на выходе на меня надели наручники. Потом последовал рейс до Вашингтона, который длился порядка полутора часов. Там мы еще около трех часов ждали вылета. И уже затем в самолете с меня сняли наручники. Маршалы и дипломаты вели себя довольно мило, хорошо кормили, все было очень доброжелательно. Ничего плохого я сказать не могу. Наши спецслужбы меня встретили в Абу-Даби. Там проходил процесс обмена. Как это было. Два самолета запарковались рядом, потом представитель каждой стороны поднялся на борт, чтобы удостовериться, что обмана нет, что это именно тот человек, который нужен. После этого согласовали, что я и Бритни Грайнер одновременно выходим из самолета и идем на обмен.

Американка была осуждена за наркотики Фото: ФСБ

- Спецслужбы вам ничего напоследок не сказали?

- Я их не видел, только маршалов и дипломатов. Они были очень доброжелательны. Не было от них никаких лишних слов.

- С Бритни Грайнер вам удалось поговорить?

- Когда мы проходили мимо, я пожелал ей удачи, она в ответ пожелала удачи мне, после чего протянула руку. Я пожал ей руку. Это выглядело достойно.

- Вы видели, что она пообещала вернуться в Россию?

- Я следил за этой ситуацией. В США она бы получала меньшем денег, чем в России. Наша страна была основным источником ее дохода. Она привыкла к России, завела здесь знакомства. И есть очень большая разница между обыденной жизнью в Америке и в России. Тут все безопасно, все просто и понятно. Там постоянные проблемы на улицах, стрельба. Пусть она сама решает, возвращаться или нет. Но ясно одно, что Россия становится все более привлекательной для нормальных людей. В будущет у нас будем много мигрантов. Здесь есть нормальная медицина, мы сохраняем семейные ценности и не развращаем первоклассников уроками по половому воспитанию.

- Байден позвонил Грайнер. Владимир Путин вам не звонил?

- Давайте не будем пытаться имитировать другую сторону, это не в наших традициях, чтобы президент связывался с каждым гражданином, кого удалось освободить. У него есть более серьезные задачи, особенно во время спецоперации.

«Я БЫЛ РАД, ПОЛУЧИВ «КОМСОМОЛКУ»

- Как вы узнали о спецоперации, это обсуждалось в тюрьме?

- Это обсуждалось, конечно. Для меня это было сюрпризом. Как любой патриот, я всецело поддерживаю это.

- Правда, что письма в тюрьму вам писали и из Украины?

- Это было еще до 14 года. Как раз с Донбасса и писали, это были русские люди, которые поддерживали меня и желали скорейшего возвращения на родину.

- И вы действительно читали «Комсомолку», когда проходил обмен?

- Все мои вещи остались в тюрьме. Мне вручили обычный недельный пакет российских газет. Там была «Комсомолка» месячной давности, но я был очень рад.

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