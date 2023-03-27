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27 марта 2023 10:52

Больная мать Григория Перельмана сделала неутешительное заявление о своем здоровье

Мать Григория Перельмана впервые за долгое время вышла на публику и пожаловалась на плохое самочувствие
Анастасия ЧЕРНИКОВА
Как живет семья Григория Перельмана спустя 13 лет после отказа от миллиона долларов.

Как живет семья Григория Перельмана спустя 13 лет после отказа от миллиона долларов.

Фото: Тимур ХАНОВ.

13 лет назад, в марте 2010 года, институт Клэя присудил Григорию Перельману премию в один миллион долларов за доказательство гипотезы Пуанкаре. Но гений из Петербурга от нее отказался. SPB.KP.RU решила узнать, не пожалел ли математик, что не взял деньги, и как сейчас чувствует себя его больная мама, которая, по словам соседей, не появляется у врачей. За этим мы отправились домой к Перельману и впервые за долгие годы увидели, как его мать выходит из квартиры.

«СТРАДАЕТ ХРОНИЧЕСКИМ КАШЛЕМ»

Григорий Перельман, как и раньше, ведет аскетичный образ жизни и почти не появляется на публике. Математик редко выходит на улицу и не общается даже со своими соседями. Жители дома ранее рассказывали «КП», что уже давно не видели мать математика. Но журналисту SPB.KP.RU повезло. Подходя к дому гения на окраине Петербурга, мы лично встретились с пожилой женщиной!

Мать Григория пожаловалась "КП" на плохое состояние здоровья.

Мать Григория пожаловалась "КП" на плохое состояние здоровья.

Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Пожилая женщина в этот момент шла из магазина. В руках она держала сетчатую сумку. Любовь Лейбовна была в скромных очках, в элегантном берете и в темно-зеленой куртке. Скромность математик явно перенял у матери.

- Здравствуйте, Любовь Лейбовна! Как ваше здоровье? – начали тараторить мы.

- Извините, я неважно себя чувствую, - призналась мать Перельмана. – Поэтому не хочу отвечать на вопросы журналистов.

- Вам помочь сумки с продуктами до квартиры донести? – предложили мы.

- Нет-нет, не беспокойтесь!

Ранее соседи жаловались, что мать гения почти не ходит. Однако, увидев нас, она быстро побежала и закрыла за собой дверь в парадную. Женщина выглядела довольной бодрой. Болезнь выдавал лишь сухой хронический кашель, который то и дело доносился из квартиры.

Сам Перельман любит перекусить шавермой. В последнее время он поседел.

Сам Перельман любит перекусить шавермой. В последнее время он поседел.

Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

«ПЕРЕЛЬМАН ЕСТ ШАВЕРМУ»

В квартире Перельмана кто-то жарил котлеты. Негромко звенели тарелки. Заметившие нас у двери математика соседи, поделились, что теперь чаще видят семью на улице.

– Каждую неделю они гуляют возле дома. Мама математика болеет просто из-за старости. Ее возраст давно перевалил за седьмой десяток, поэтому она неважно себя чувствует. Отношения у сына и матери хорошие: я ни разу не слышала, чтобы они ругались, – поделилась соседка Перельмана по лестничной клетке.

Возле дома Григория Перельмана находится небольшой рынок. По словам соседей и продавцов, обычно мужчина приходит за продуктами раз в три дня.

Соседи математика уверяют, что ни разу не слышали ругани из его квартиры.

Соседи математика уверяют, что ни разу не слышали ругани из его квартиры.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- В основном берет фрукты и овощи, старается выбирать продукты подешевле, - поделились с «КП» продавцы. - Картошку очень любит. Ведет себя скромно, одет очень просто. Он немного странный, молчит, ни с кем не разговаривает. Общается только по делу. С прохожими не здоровается. В последнее время сильно поседел.

- К вам заходит Перельман за шавермой? – поинтересовались мы в местной лавочке.

– Да, иногда. Но мы не хотим разглашать информацию о клиенте. Мы им дорожим, - признались торговцы.

Как и 13 лет назад, когда Перельман отказался от премии в миллион долларов, математик не стремиться к роскоши. По словам соседей, он ни разу не пожалел, что отказался от денег. Ему хватает того, что у него есть.

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