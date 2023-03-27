Больная мать Григория Перельмана сделала неутешительное заявление о своем здоровье

Как живет семья Григория Перельмана спустя 13 лет после отказа от миллиона долларов. Фото: Тимур ХАНОВ.

13 лет назад, в марте 2010 года, институт Клэя присудил Григорию Перельману премию в один миллион долларов за доказательство гипотезы Пуанкаре. Но гений из Петербурга от нее отказался. SPB.KP.RU решила узнать, не пожалел ли математик, что не взял деньги, и как сейчас чувствует себя его больная мама, которая, по словам соседей, не появляется у врачей. За этим мы отправились домой к Перельману и впервые за долгие годы увидели, как его мать выходит из квартиры.

«СТРАДАЕТ ХРОНИЧЕСКИМ КАШЛЕМ»

Григорий Перельман, как и раньше, ведет аскетичный образ жизни и почти не появляется на публике. Математик редко выходит на улицу и не общается даже со своими соседями. Жители дома ранее рассказывали «КП», что уже давно не видели мать математика. Но журналисту SPB.KP.RU повезло. Подходя к дому гения на окраине Петербурга, мы лично встретились с пожилой женщиной!

Мать Григория пожаловалась "КП" на плохое состояние здоровья. Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Пожилая женщина в этот момент шла из магазина. В руках она держала сетчатую сумку. Любовь Лейбовна была в скромных очках, в элегантном берете и в темно-зеленой куртке. Скромность математик явно перенял у матери.

- Здравствуйте, Любовь Лейбовна! Как ваше здоровье? – начали тараторить мы.

- Извините, я неважно себя чувствую, - призналась мать Перельмана. – Поэтому не хочу отвечать на вопросы журналистов.

- Вам помочь сумки с продуктами до квартиры донести? – предложили мы.

- Нет-нет, не беспокойтесь!

Ранее соседи жаловались, что мать гения почти не ходит. Однако, увидев нас, она быстро побежала и закрыла за собой дверь в парадную. Женщина выглядела довольной бодрой. Болезнь выдавал лишь сухой хронический кашель, который то и дело доносился из квартиры.

Сам Перельман любит перекусить шавермой. В последнее время он поседел. Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

«ПЕРЕЛЬМАН ЕСТ ШАВЕРМУ»

В квартире Перельмана кто-то жарил котлеты. Негромко звенели тарелки. Заметившие нас у двери математика соседи, поделились, что теперь чаще видят семью на улице.

– Каждую неделю они гуляют возле дома. Мама математика болеет просто из-за старости. Ее возраст давно перевалил за седьмой десяток, поэтому она неважно себя чувствует. Отношения у сына и матери хорошие: я ни разу не слышала, чтобы они ругались, – поделилась соседка Перельмана по лестничной клетке.

Возле дома Григория Перельмана находится небольшой рынок. По словам соседей и продавцов, обычно мужчина приходит за продуктами раз в три дня.

Соседи математика уверяют, что ни разу не слышали ругани из его квартиры. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- В основном берет фрукты и овощи, старается выбирать продукты подешевле, - поделились с «КП» продавцы. - Картошку очень любит. Ведет себя скромно, одет очень просто. Он немного странный, молчит, ни с кем не разговаривает. Общается только по делу. С прохожими не здоровается. В последнее время сильно поседел.

- К вам заходит Перельман за шавермой? – поинтересовались мы в местной лавочке.

– Да, иногда. Но мы не хотим разглашать информацию о клиенте. Мы им дорожим, - признались торговцы.

Как и 13 лет назад, когда Перельман отказался от премии в миллион долларов, математик не стремиться к роскоши. По словам соседей, он ни разу не пожалел, что отказался от денег. Ему хватает того, что у него есть.

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