Борется с клопами и ездит на электросамокате: Куда пропал и как живет гений математики Григорий Перельман

Григорий Перельман пропал? Фото: Тимур ХАНОВ

Математик Григорий Перельман - известный затворник. Но интерес к его персоне из-за этого только подогревается. Мозг математика для всех та еще загадка. Гений доказал теорему Пуанкаре, над которой сотни ученых бились годами. За это ему присудили премию в миллион долларов. Но он от нее неожиданно отказался, чем еще больше удивил публику. Понять, что у него на уме, не смог никто. Поэтому на время пресса оставила гения в покое. Но неделю назад СМИ неожиданно забили тревогу: «Перельман пропал!». Все начали гадать: «Жив ли?», «Мигрировал?», «В больнице?». Чтобы узнать, что на самом деле случилось с математиком, «КП-Петербург» отправилась к нему домой.

ПОДАРКИ ОТ ПОКЛОННИКОВ И КЛОПЫ

С присужденной премией Григорий Перельман вполне мог бы позволить себе шикарную квартиру в центре Петербурга или дом в элитном районе Северной столице. Но гению это не нужно. Последние 40 лет он живет в Купчино в старом панельном доме. И хоть гений и выглядит отрешенным ото всего мира, здесь ему часто приходится сталкиваться с житейскими бытовыми проблемами. Парадную математика недавно атаковали насекомые! Об этом наглядно свидетельствует объявление на лестничной площадке: «Из-за повышенной активности клопов и тараканов в вашем доме будет проходить санобработка квартир». Если верить объявлению, насекомые поселились здесь у многих. Уж, не у гения ли они завелись?

Дом Перельмана борется с клопами Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Но самого Перельмана такие мелочи беспокоят мало, как и навязчивый интерес к его одаренности. Почтовый ящик звезды математики буквально забит письмами от почитателей. Среди них сквозь щель в почте виднеется лист, полностью исписанный странным шифром из цифр, который, судя по всему, должен разгадать Перельман. Рядом еще с 13 июня лежат подарки от поклонников на день рождения. Среди них пожелания из «высших слоев атмосферы» и «очень вкусный шоколад».

Шифр для Перельмана Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- К Перельману пришли? – отрывает нас от почтового ящика соседка математика Ирина (имя изменено – прим.ред.). – Давненько я его не видела. Я уж и сама из дома не выхожу. А раньше мы часто общались с его семьей. Я Гришу знаю с самого детства. Он очень похож на своего папу. Яков Наумович был инженером. Папа о нем всегда заботился. Помню, Гриша учился в 4 классе. У него в школе преподавали только французский язык. Я выхожу из парадной. Он ждет папу, а в руках словарь английского языка. Я так удивилась, а он отвечает: «Это мы с папой сами язык учим!». Гриша очень любознательный был, стремился все узнать, раньше он не зацикливался на математике.

Поклонники поздравляют гения с днем рождения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«ПЕРЕЖИЛ НАПАДЕНИЕ НА МАТЬ»

Родители Перельмана, по словам соседей, видели в нем одаренность с самого детства. И пытались ее развивать всеми силами.

- Мать и отец его никогда не наказывали, - улыбается Ирина. – Да он и не хулиганил, ему это было неинтересно. Воспитанный мальчик, я их ягодками в детстве угощала: Гришу и его сестру Леночку. Они всегда такие дружные были. Лена тоже культурная, тоже математик. Родители их опекали. Помню, едем в метро с их отцом. А он переживает, рассказывает: «Гриша участвовал в международном шахматном турнире. Занял второе место, но его засудили. Должен был победить».

Мать Перельмана уже давно не выходит из дома Фото: Руслан Вороной

Дома в квартире гения все обставлено достаточно скромно. Мебель, по словам соседей, там не меняли уже 40 лет.

- Когда я к ним приходила, они телевизор смотрели, новости в основном, - делится соседка. - Они довольно бедно жили. Детскую кроватку, например, подарила им наша семья. А так у них сервант, мебель – как у всех. Вот так и прожил Гриша тут всю жизнь. К слову, девочек к себе никогда не водил. Они ему неинтересны. Он всегда один был, один ходил на концерты. Он классическую музыку просто обожает, даже абонемент был в филармонию.

Музыкой Перельман и сам активно занимался. Но из-за математики ему пришлось бросить любимое увлечение.

Перельман живет в Купчино Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Гриша мог быть прекрасным музыкантом, - перебивает свою соседку еще один житель дома. – Он скрипкой занимался. Я живу в квартире этажом ниже. Слышал, как он играл. Он гениален. Но теперь уже не играет. А его сестра после школы тут вообще не появляется. Она живет заграницей.

- Да и отвечает он гениально, - соглашается Ирина. – Помню, еду с ним в лифте, говорю ему: «Гриша, вы прикладной математикой занимаетесь?». А он отвечает: «Занимаюсь не прикладной, а чистой».

- Но в лифте Гриша не ездит уже давно, - добавляет еще одна жительница дома Елена. – Все из-за случая с его мамой. На нее напали как-то, пытались сумку отобрать. С тех пор он в лифт не заходит.

Перельман одевается, как его отец Фото: Руслан Вороной

«ДОНАШИВАЕТ ВЕЩИ ОТЦА»

- А выглядит он как теперь? – интересуемся у соседей.

- За бомжа хорошего сойдет, - неожиданно выдает Елена. - У него и папа также одевался. Он такой незаметный, старается быстро-быстро пройти мимо всех.

- Одевается он прилично, - обижаются другие соседи. – Главное, чистый и без дырок. Он, видимо, одежду своего отца донашивает. Папа у него умер от рака в Израиле, куда уезжал лечиться. А вещи все здесь остались.

Дверь Перельмана (слева) отличается от соседей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- А на что они живут?

- Живут на мамину пенсию, я так думаю, - рассуждает Ирина. - У Гриши еще есть комната в коммуналке. Может, ее сдают.

- Родителей не смущало, что он с ними всю жизнь живет?

- Все люди разные, он увлечен наукой, бытовые вопросы его не интересуют. Это, возможно, аутизм. Он такой всегда. Шторы у них плотно закрыты. Но Гриша молодец: все делает дома сам. И посуду моет, и стирается.

- А поклонников у него, судя по почтовому ящику, немало?

- Был большой шум после отказа от миллиона долларов. Многие сюда съезжались. Мы еще шутили: забрал бы деньги, поделили бы между нами. Вот бы мы развернулись! Деньги он так и не взял, а поклонники едут до сих пор. Но подарки Гриша никогда не забирает. Букеты цветов вечно стоят под дверью, пока не засохнут. Тогда уж мы выкидываем их.

Соседи Перельмана знают многое о гении Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«СТАЛ ПОКУПАТЬ ХОРОШИЕ ПРОДУКТЫ»

У математика стоит деревянная дверь. Краска на стенах уже давно облупилась. Ремонта здесь не было давно. Чтобы проверить новость о пропаже Перельмана, звоним в квартиру гения. За дверью тишина.

- Он не откроет, - смеется соседка Лена. – Был случай, нас с 9-го этажа залили. Он на 6-м. Соседка с 5-го этажа пришла к нему. Так он там держал оборону до последнего. Они там как в подводной лодке, молчат как партизаны. Просто закрытые люди.

- Так они дома?

- Я живу над ним, по ночам слышу его голос. Гриша к кому-то обращается повышенным голосом, – кивает Елена. – Видимо, к маме, она плохо слышит. Он там пытается поднять ее или перевернуть. Она ведь тяжело болеет уже давно. Не выходит из дома совсем. Прошлым или позапрошлым летом видела ее в последний раз, она сидела на кресле у парадной. У нее было плохое состояние. Грише хотели предложить медицинскую помощь. Но он отказался от этого. Ни скорых, ни врачей, ничего. Лечит ли он ее, неизвестно. Сейчас мама, мне кажется, уже даже не разговаривает. Мне кажется, у нее болезнь Паркинсона. Они с Гришей там в своих мирах живут.

Дверь Перельман не открывает никому Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

К счастью, Перельман все же никуда не пропал. А сообщение об его переезде оказалось уткой СМИ.

- Сегодня его видели, в магазин ходил, - рассмеялись после наших вопросов другие соседи. - Мы спросила у него: «Как мама?». Он сказал, что жива. И все. Лишних вопросов он не принимает. Выглядел он нормально - в пределах своей гениальности.

Что интересно, Перельман не только не пропал. Но еще и осваивает новую технику. По словам соседей, гений пересел на… электросамокат.

- У него складной. Видимо, купил. Мы тоже удивились, - признались соседи.

Не меньше поразил Перельман и продавцов продуктового магазина, к которым математик ходит каждый день.

Перельман остриг ногти Фото: Руслан Вороной

- Он скромно у нас обычно закупается, - признались «КП-Петербург» продавцы. – По красной цене. Раньше он такой был неухоженный. А тут в эти выходные к нам пришел аккуратный! Даже ногти пострижены! Раньше уж совсем были ужасные. Он стал даже продукты хорошие покупать: и виноград берет, и яблочки, и творожок. А раньше хлеба наберет и все. Но вот маска медицинская у него все-таки, видимо, старая. Не расстается с ней!

Перельман не пропал, но остается все такой же неуловимый. Ни на звонки, ни на стук в дверь, гений так и не ответил. Кто знает, может, работает над очередной разгадкой тайны века?

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