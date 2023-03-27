Вдова Михаила Горшенева в стиле Горшка ответила обиженному режиссеру сериала «Король и шут»

Вдова Михаила Горшенева ответила на резкие слова режиссера сериала "Король и Шут" в свой адрес. Фото: vk.com/olgagorsheneva

Сериал «Король и Шут» вызвал неоднозначные реакции среди поклонников рок-группы и родных самих музыкантов. Например, вдова солиста Михаила Горшенева Ольга резко раскритиковала проект, заявив, что из ее покойного мужа сделали наркомана-антагониста без светлых сторон. По словам женщины, создатели сериала опорочили память артиста. А ей теперь приходится объясняться перед дочкой, действительно ли ее папа при жизни был таким, каким его показали на экране.

На защиту сериала ожидаемо встал сам режиссер Рустам Мосафир. В интервью с «Комсомолкой» он высказался, что ему малоинтересна реакция вдовы Горшка, а те, кто не видит в образе экранного Михаила глубины – недалекие люди. Spb.kp.ru дозвонилась до Ольги Горшеневой, чтобы узнать, что она думает по поводу слов режиссера в свой адрес. Сам музыкант при жизни резко отвечал на вопросы журналистов. В его стиле ответила и супруга.

По словам Ольги, их с Михаилом дочь задавала много вопросов насчет образа отца в сериале. Фото: vk.com/olgagorsheneva

- Пока никак не хочу комментировать его слова. Я уже все высказала у себя в соцсетях. Не хотелось бы раздувать всю эту историю. Я просто сказала свое мнение и все. Есть режиссер – задавайте ему вопросы насчет сериала. Он сказал, что критики сериала – недалекие люди? Ну это его проблемы. Значит, он такой режиссер. Что я могу тут еще сказать, - коротко ответила вдова Михаила Горшенева.

Стоит заметить, что в соцсетях Ольги ее публикация с критикой сериала собрала тысячи лайков и одобрительных комментариев. Что касается Андрея Князева, второго лидера «Короля и Шута» и соавтора сценария сериала, то он пока хранит молчание по поводу конфликта Ольги и создателей экранизации жизни группы.

В пятой серии Горшок снова срывается на наркотики, но бороться с ними ему помогает Ольга, в которую он влюбляется с первого взгляда. Фото: "Кинопоиск"

- Пока Андрей не дает комментариев по этому поводу. Если он будет реагировать на все выпады и чужое восприятие, то ему некогда будет писать песни и выступать, - сказала spb.kp.ru его жена Агата.

Добавим, что в конце марта выйдет шестая из восьми серий экранизации творчества панк-группы. В пятой авторы наконец-то показали зарождение любовных отношений Михаила и Ольги Горшеневых. Там, в частности, будущая супруга помогает артисту бороться с наркозависимостью. Ольгу сыграла Дарья Мельникова, известная по роли Жени в «Папиных дочках».

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