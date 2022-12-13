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Общество13 декабря 2022 7:59

12 декабря побило рекорд по объему выпавшего за сутки снега в Петербурге

На главной метеостанции зафиксировали прибавку в 15,7 миллиметра снега
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
12 декабря стало самым снежный днем в истории Петербурга для этой даты.

12 декабря стало самым снежный днем в истории Петербурга для этой даты.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

12 декабря стало самым снежный днем не только нынешнего года, но и побило рекорд по объему осадков за все время наблюдений для этой даты. По данным синоптиков городского гидрометцентра, в понедельник на Петербург высыпалось 15,7 мм осадков.

- Количество осадков стало новым рекордом для центральной метеостанции города за 12 декабря. Перекрыт был максимум осадков, отмеченный 12 декабря 2010 года (9,3 мм), - сообщает в своем телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Впрочем, до показателей самого снежного в истории города 2009 года, пока еще далеко. Тогда рекордным днем стало 26 декабря, когда выпало 28 мм осадков. С другой стороны, у природы еще есть время в запасе.

За минувшую ночь в Северной столице насыпало еще до 4 мм снега. Высота снежного покрова по состоянию на утро вторника составляет от 14 до 19 сантиметров. Разброс большой, получить точные данные помешал ветер. Где-то сугробы сдуло, а в другом месте наоборот надуло.

Но в ближайшие дни таких масштабных снегопадов в Петербурге не ожидается. Циклон «Биргит» покидает Северную столицу и уносит снежные заряды с собой. Сейчас он посыпает снежком Финляндию и Карелию.

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