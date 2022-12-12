Ветер сбивает с ног: На Петербург обрушился снежный шторм

Петербург накрыла метель. Фото: Олег ЗОЛОТО

Настоящий снежный шторм накрыл Петербург утром 12 декабря. Как и обещали синоптики, сильный ветер почти сдувает все с пути резкими порывами, а пешеходы зябко кутаются в шарфы. Снега при этом не слишком много. Но это лишь пока.

- Сегодня Северная столица окажется под влиянием активного южного циклона «Биргит». Он станет причиной облачной погоды, пройдет снег, временами сильный. Возможны метели, - пишет в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.

Сугрообы на улицах могут стать еще больше. Коммунальщики, несмотря на все усилия, пока не успевают реагировать на все капризы природы.

- В регионе может выпасть от 8 до 13 мм осадков, что прибавит снежному покрову еще как минимум 5-10 сантиметров, - обещает метеоролог.

У обочин - снежные завалы. Еще со вчера. Фото: Петр КИБЕР

А в МЧС уже посоветовали быть внимательными и пешеходам и водителям. Кроме ухудшения видимости, причиной ДТП может стать гололед.

Кроме сильного снегопада, прогноз обещает не менее сильный ветер восточных направлений. Его скорость будет достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток составит -5...-7 градусов, но из-за ветра она будет ощущаться как более низкая.

Атмосферное давление в такой ситуации будет падать и составит 748 мм ртутного столба, что заметно меньше нормы. Терпеть такую погоду придется минимум сутки. Во вторник ветер и снег ослабеют, станет немного потеплее.