Тысяча ярких огней: Как украсили Петербург к Новому году

Невский проспект украсили к Новому году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

До наступления Нового года осталось меньше трех недель, у жителей Петербурга постепенно появляется праздничное настроение. Этому способствуют и чудесные новогодние украшения на улицах Северной столицы. Гулять по Невскому проспекту теперь будет еще приятнее.

Несколько ярких экспозиций установили в центре Петербурга Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Основная часть ярких и сияющих украшений замечена, как всегда, на Дворцовой площади и на Невском проспекте: там и шикарная елка, и разноцветные гирлянды, и целые композиции из светодиодного декора.

Новогодние украшения радуют петербуржцев Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На главной туристической улице Петербурга красивые орнаменты, как и в прошлых годах, расположились над проезжей частью. Преобладает золотой и красный цвета. В сочетании с выпавшим снегом украшения создают настоящую праздничную атмосферу, которая не может не радовать глаз.

Невский проспект засиял перед праздником Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Каждый год не только петербуржцы, но и гости города с нетерпением ждут, когда наконец город на Неве засияет новогодними огнями. Ранее сообщалось, что в этом году на украшения потратят 600 миллионов рублей.

Новогодний декор появился на улицах города Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Напомним, на Дворцовой площади уже установлена главная елка. Окончательно украсить ее планировалось к 20 декабря.

Несколько ярких новогодних елок появилось в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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