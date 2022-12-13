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13 декабря 2022 17:50

Тысяча ярких огней: Как украсили Петербург к Новому году

Новогодние украшения появились на улице в центре Петербурга
Анастасия НУРАДИЛОВА
Невский проспект украсили к Новому году

Невский проспект украсили к Новому году

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

До наступления Нового года осталось меньше трех недель, у жителей Петербурга постепенно появляется праздничное настроение. Этому способствуют и чудесные новогодние украшения на улицах Северной столицы. Гулять по Невскому проспекту теперь будет еще приятнее.

Несколько ярких экспозиций установили в центре Петербурга

Несколько ярких экспозиций установили в центре Петербурга

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Основная часть ярких и сияющих украшений замечена, как всегда, на Дворцовой площади и на Невском проспекте: там и шикарная елка, и разноцветные гирлянды, и целые композиции из светодиодного декора.

Новогодние украшения радуют петербуржцев

Новогодние украшения радуют петербуржцев

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На главной туристической улице Петербурга красивые орнаменты, как и в прошлых годах, расположились над проезжей частью. Преобладает золотой и красный цвета. В сочетании с выпавшим снегом украшения создают настоящую праздничную атмосферу, которая не может не радовать глаз.

Невский проспект засиял перед праздником

Невский проспект засиял перед праздником

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Каждый год не только петербуржцы, но и гости города с нетерпением ждут, когда наконец город на Неве засияет новогодними огнями. Ранее сообщалось, что в этом году на украшения потратят 600 миллионов рублей.

Новогодний декор появился на улицах города

Новогодний декор появился на улицах города

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Напомним, на Дворцовой площади уже установлена главная елка. Окончательно украсить ее планировалось к 20 декабря.

Несколько ярких новогодних елок появилось в Петербурге

Несколько ярких новогодних елок появилось в Петербурге

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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