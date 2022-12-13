Тысяча ярких огней: Как украсили Петербург к Новому году

Невский проспект украсили к Новому году
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
До наступления Нового года осталось меньше трех недель, у жителей Петербурга постепенно появляется праздничное настроение. Этому способствуют и чудесные новогодние украшения на улицах Северной столицы. Гулять по Невскому проспекту теперь будет еще приятнее.
Несколько ярких экспозиций установили в центре Петербурга
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Основная часть ярких и сияющих украшений замечена, как всегда, на Дворцовой площади и на Невском проспекте: там и шикарная елка, и разноцветные гирлянды, и целые композиции из светодиодного декора.
Новогодние украшения радуют петербуржцев
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
На главной туристической улице Петербурга красивые орнаменты, как и в прошлых годах, расположились над проезжей частью. Преобладает золотой и красный цвета. В сочетании с выпавшим снегом украшения создают настоящую праздничную атмосферу, которая не может не радовать глаз.
Невский проспект засиял перед праздником
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Каждый год не только петербуржцы, но и гости города с нетерпением ждут, когда наконец город на Неве засияет новогодними огнями. Ранее сообщалось, что в этом году на украшения потратят 600 миллионов рублей.
Новогодний декор появился на улицах города
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Напомним, на Дворцовой площади уже установлена главная елка. Окончательно украсить ее планировалось к 20 декабря.
Несколько ярких новогодних елок появилось в Петербурге
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Как выглядит главная новогодняя елка Петербурга за 7 миллионов рублей
На Дворцовой площади установили главную новогоднюю елку Петербурга (подробнее)