Тело 10-летнего мальчика нашли на дне пожарного колодца в Выборге

Спасатели нашли тело мальчика, провалившегося в пожарный колодец в Выборге / Фото: ТГ ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Поиски десятилетнего мальчика, провалившегося в пожарный колодец в Выборге, завершились. Спасатели частично осушили колодец и разобрали мусор. В итоге около полуночи 28 марта 2023 года на дне колодца они нашли тело ребенка. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие". Также известно, что следственный комитет по Ленинградской области уже возбудил уголовное дело.

- Следственным отделом по городу Выборг Следственного управления СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей об убийстве, - рассказали в ведомстве.

Напомним, что трагедия произошла накануне вечером. Десятилетний мальчик и девятилетняя девочка играли в районе Сайменского шоссе в Выборге. В какой-то момент школьник оступился и упал в заваленный люк. Девочка попробовала достать друга, но тоже провалилась. Спустя время мимо проходил подросток и услышал крики о помощи. Он позвал других прохожих, которые помогли ему достать девочку. Ее передали сотрудникам медицинской помощи.

Девочка рассказала, что вместе с ней был друг. На место прибыли криминалисты, сотрудники МЧС и начали поиски ребенка. Также ход поисков и расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.