Новый мост через Черную речку за 177 млн рублей построят в Петербурге

В Петербурге построят мост через Черную речку почти за 177 млн рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге собираются построить новый мост через Черную речку. Он должен появиться в створе Сердобольской улицы. Дирекция транспортного строительства города 27 марта 2023 года объявила тендер. Исполнитель должен будет разработать рабочую документацию, а также заняться непосредственно строительством переправы. Конкурс появился на портале Госзакупок.

- Длина автомобильного моста, который появится через Черную речку у Сердобольской улицы, должна составлять 40 метров. Заявки на выполнение контракта принимаются до 18 апреля, - говорится в документации к конкурсу.

На данный момент максимальная цена контракта почти 177 миллионов рублей. Предполагается, что именно за эту сумму и будут проведены все работы, включая строительство самого моста. Известно, что переправа должна будет появиться за сжатые сроки, уже ко 2 ноября 2023 года.

Напомним, что также в Петербурге собираются строить новый разводной мост через Неву. Он появится в створе Большого Смоленского проспекта и улицы Коллонтай.