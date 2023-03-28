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Общество28 марта 2023 7:20

Новый мост через Черную речку за 177 млн рублей построят в Петербурге

Он должен будет появиться уже к ноябрю
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В Петербурге построят мост через Черную речку почти за 177 млн рублей

В Петербурге построят мост через Черную речку почти за 177 млн рублей

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге собираются построить новый мост через Черную речку. Он должен появиться в створе Сердобольской улицы. Дирекция транспортного строительства города 27 марта 2023 года объявила тендер. Исполнитель должен будет разработать рабочую документацию, а также заняться непосредственно строительством переправы. Конкурс появился на портале Госзакупок.

- Длина автомобильного моста, который появится через Черную речку у Сердобольской улицы, должна составлять 40 метров. Заявки на выполнение контракта принимаются до 18 апреля, - говорится в документации к конкурсу.

На данный момент максимальная цена контракта почти 177 миллионов рублей. Предполагается, что именно за эту сумму и будут проведены все работы, включая строительство самого моста. Известно, что переправа должна будет появиться за сжатые сроки, уже ко 2 ноября 2023 года.

Напомним, что также в Петербурге собираются строить новый разводной мост через Неву. Он появится в створе Большого Смоленского проспекта и улицы Коллонтай.

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