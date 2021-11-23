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Общество23 ноября 2021 16:03

Новый разводной мост через Неву построят в Петербурге

Он появится в створе Большого Смоленского проспекта и улицы Коллонтай
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Смольный объявил о строительстве нового моста.

Смольный объявил о строительстве нового моста.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новый мост построят в Петербурге к 2028 году. Он соединит берега Невы в районе Большого Смоленского проспекта и улицы Коллонтай. Переправа будет бесплатной и примет на себя часть дорожного траффика.

- Этот мост предусмотрен Генпланом Петербурга. В отличие от соседнего – будущего моста Широтной магистрали скоростного движения, он будет – разводной и общедоступный, - заявил Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба губернатора.

Новый мост, который получит название Большой Смоленский, подключат к дорожной сети через развязки на проспекте Обуховской обороны с левого берега Невы, а также на Октябрьской набережной и на пересечении Дальневосточного проспекта с улицей Коллонтай на правом берегу.

Новый мост построят в районе метро "Елизаровская". Фото: Яндекс.Карты

Новый мост построят в районе метро "Елизаровская". Фото: Яндекс.Карты

По проекту, Большой Смоленский мост будет арочным и своим видом поддержит исторические традиции мостостроения Петербурга. В перспективе переправа войдет в состав «внутреннего полукольца» - магистрали, которая соединит север и юге Петербурга в обход центра.

Строительство моста планируют начать в 2023 году, а закончить – в 2028-м.

Будет ли при этом реализован проект Орловского тоннеля, который запросили для изучения в Смольном, остается под большим вопросом.

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