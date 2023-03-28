Губернатор Ленобласти анонсировал запуск «летающих трамваев»

Летающие трамваи могут появиться в Ленобласти. Фото: Скриншот из видео

Летающие трамваи могут появиться в Ленинградской области. Об этом в своем телеграмм-канале заявил губернатор региона Александр Дрозденко. Речь идет о струнном транспорте, который глава области назвал «трамваями наоборот».

- Такой вид транспорта уже прошел сертификацию в России и Объединенных Арабских Эмиратах. Скорость потока достигает 90 километров в час, пилоты для управления кабинами не нужны, а поставлять их по привлекательной цене будет белорусский разработчик, - сообщил Александр Дрозденко.

Трассы для нового транспорта планируют построить в Ленобласти. Фото: Скриншот из видео

Он отметил, что первые трассы уже построены в Республике Беларусь и ОАЭ. Пилотное концессионное соглашение на строительство таких линий собираются подписать и в Ленобласти. Они могут появиться в одном из районов новостроек.

- Выберем маршрут с высокими пассажиропотоками и напряженной транспортной ситуацией, - добавил губернатор.

Напомним, ранее сообщалось о планируемом строительстве двух трамвайных линий, которые должны были соединить Петербург и Ленобласть: от метро «Ломоносовская» до деревни Новосаратовка и от улицы Подвойского до Всеволожска. Но к работам специалисты пока не приступали.

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