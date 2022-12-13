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ЗДОРОВЬЕ13 декабря 2022 18:58

Масочный режим в Санкт-Петербурге: Где теперь обязательно нужно носить маску

Масочный режим в некоторых учреждениях Петербурга будет введен с 14 декабря
Анастасия НУРАДИЛОВА
Противоэпидемические меры введены в Петербурге из-за роста заболеваемости ОРВИ

Противоэпидемические меры введены в Петербурге из-за роста заболеваемости ОРВИ

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге растет заболеваемость ОРВИ. Из-за этого, по инициативе главного санитарного врача, введены противоэпидемические ограничения. В их числе и масочный режим. Но носить маски пока требуется только в некоторых городских учреждениях.

- Масочный режим будет введен с 14 декабря в стационарных и амбулаторных медицинских организациях всех форм собственности, а также в учреждениях социального обслуживания, - говорится в постановлении Роспотребнадзора.

Придерживаться этих требований придется до особого распоряжения. Вводить масочный режим повсеместно, как во время пандемии коронавируса, пока не планируется. Кроме масочного режима, в больницах теперь запрещено посещение пациентов и завершена плановая госпитализация детей.

За минувшую неделю заболеваемость ОРВИ превысила порог почти на 77 процентов. Чаще всего болеют дети возрастом от 7 до 14 лет.

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