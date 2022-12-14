«Я была в коротком платье»: Анастасия Волочкова раскрыла секрет своей тайной помолвки

Звезда стала невестой Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Анастасия Волочкова в свои 46 лет неожиданно для всех стала невестой. И нет, это не очередная партия в балете, а настоящая любовь. Имя возлюбленного королева шпагата пока скрывает, но промолчать о помолвке не смогла. Сначала она выдала секрет корреспондентам, отбиваясь от обвинений уральской свахи в непристойном поведении и соблазнении мужа. А 14 декабря информацию о предстоящей свадьба она подтвердила и в своих соцсетях.

- А мы с любимым устроили вчера тайну помолвку. Вернее, это он придумал. Я вообще была не готова. Он забрал меня из салона, мы ехали домой, а я была в коротком платье, - написала звезда в соцсетях. - Вы не представляете, какой это человек.

Предложение руки и сердца поступило к балерине неожиданно даже для нее ФОТО: соцсети

Представить нового возлюбленного балерины поклонники действительно не могут, его личность артистка не спешит раскрывать. Напомним, что не так давно ходили слухи о ее предстоящей свадьбе с банщиком, но роман закончился быстрее, чем слухи превратили в реальность. Так что для Волочковой это будет первый официальный брак, но уже не первая свадебная церемония. В 2007 году звезда облачилась в белое платье и пошла под алтарь с бизнесменом Игорем Вдовиным, но позже выяснилось, что церемония была фейковой - штамп в паспорте у нее так и не появился.

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