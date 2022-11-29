Анастасия Волочкова разрыдалась перед сантехником: «Мой пол стоит дороже!»

В суд звезда опоздала на 20 минут Фото: Артем КИЛЬКИН

Какие страсти разгорелись 29 ноября в Дзержинском суде Петербурга… Действующие лица: Анастасия Волочкова, сантехник и пара адвокатов. Все вместе они разыграли первый акт спектакля с протекшей крышей балерины.

Дело было так. В 2021 году в петербургской квартире звезды на Итальянской улице, 4, произошел потоп. Под удар попал дорогущий ремонт, а это, напомним, позолоченные карнизы, расписные потолки и мраморные колонны. Дышать страшно, не то что жить.

Сейчас квартира знаменитости пустует ФОТО: соцсети

Ремонтировать все эту красоту балерине пришлось за свой счет, а это, по ее словам, три с половиной миллиона рублей. Теперь эти деньги и 100 тысяч за моральный вред сверху она пытается отсудить у ТСЖ. Чтобы доказать свою правоту, Волочкова даже сама приехала в суд. «КП-Петербург» наблюдала за процессом из зрительного зала. Рассказываем, что довело артистку до слез, зачем в процесс пришлось вмешаться приставам и почему местный сантехник бывает в квартире чаще самой хозяйки.

НЕ КВАРТИРА, А МУЗЕЙ!

Начало заседания было назначено на 15 часов, но, как это принято на концертах и спектаклях, звезды опаздывают. Точнее - задерживаются. В это время в коридоре перед залом сидели лишь два адвоката и пожилой мужчина - сантехник. Длинных ног Волочковой не было видно даже на горизонте.

- На три часа есть кто? – выглянула из зала помощница судьи.

В Петербург балерина приехала ради суда с ТСЖ Фото: Артем КИЛЬКИН

Ждем истца. Потом ждем истца еще пару минут. И еще чуть-чуть. В театре бы уже и третий звонок прозвучал, и буфет закрылся… И вот спустя двадцать минут в коридоре раздаются шаги.

- Ну что? Когда начнут? – вздыхает Анастасия Волочкова.

Двери (кулисы) распахиваются, все приглашены в зал суда. Когда паспорта собраны, личные данные установлены, можно переходить к сути дела. Слово Анастасии Юрьевне.

- Моя квартира – это музейный экспонат, - с ходу заявила балерина. – Она принадлежит мне 20 лет, росписью в ней занимались люди, работающие в Эрмитаже. Все это время я исправно платила каждый месяц по 20 тысяч коммуналки, хотя с 2003 года там не проживаю. Я ее не сдаю и не продаю, она дорога мне как ценность человеческого характера, а не в материальном плане.

Свою роскошную квартиру Волочкова все же выставляла на продажу ФОТО: соцсети

Напомним, что о вензелях и колоннах в квартире балерины все узнали, когда в Интернете появилось объявление о ее продаже. Расстаться с недвижимостью звезда была готова сначала за 250 миллионов рублей, а потом и за 130. Только вот желающих не нашлось. Тогда, летом 2021 года, Волочкова сама сообщила подписчикам, что готова сдавать свой «дворец» помесячно – за 500 тысяч. Эти объявления до сих пор можно найти в Сети, но вернемся к суду.

«КАРМА КАКАЯ-ТО»

- В 2018 году в квартире была серьезная протечка. Ремонт я сделала за свой счет. Квартира была приведена в первозданное состояние. И тут снова протечка. Крыша протекла. Все затоплено – стены, паркет дорогущий, окна, зеркала, потолок, - причитала балерина. – Я хочу, чтобы управляющая компания вернула мне деньги, а они все хотят спихнуть на соседа.

- Над вами кто-то живет или расположена кровля? – уточняет судья.

- Не знаю я, что там расположено… Сейчас у меня уже все отремонтировано, а они хотят в моем музее оценку делать (оценить принесенный ущерб - прим.ред.), - неожиданно разревелась Волочкова. – В Москве у меня такая же ситуация была. Карма какая-то…

Свою квартиру артистка называет не иначе, чем "музейный экспонат" Фото: Артем КИЛЬКИН

ОДНА ЛУЖА ИЛИ ЦЕЛЫЙ ПОТОП?

Такой кармический урок обошелся балерине в 3,5 миллиона рублей, только деньги она требует не у Вселенной.

- Да один мой паркет стоит дороже, чем эта сумма. Ну, извините, вот такую квартиру мне подарили, вот такая я женщина, - упомянула Волочкова недвижимость, которой досталась от бывшего возлюбленного миллиардера Сулеймана Керимова.

Успокоить встревоженную и чересчур эмоциональную балерину пришлось приставу. Что касается позиции самого ТСЖ, то тут все просто – протечка была, но откуда, установить не удалось. Сверху живет сосед, к нему и претензии.

Тут свидетелем выступил сантехник, который приезжал на вызов, когда квартиру затопило.

Балерина уверяет, что паркет в квартире стоит дороже, чем та сумма, которую она просит возместить ФОТО: соцсети

- Я зашел, там лужа была у камина. Точнее - в камине. Больше воды не видел. Я кран перекрыл, да и все, - рассказал мужчина.

Интересно, что в это же время в квартире был друг Волочковой, которого она просила приглядывать за квартирой. Он сантехника и вызвал. Только вот видел он все совсем иначе.

- Там в квартире воды было... - присвистнул друг балерины. - Окна испорчены, потолок, на зеркалах плесень, паркет вздут. Часть этих повреждений до сих пор видна!

- Да, да, паркет я так до конца и не починила, - вздыхала Волочкова.

Как бы там ни было, разобраться в этом деле за один «акт» не получилось. Вторым ответчиком по делу выступает тот самый сосед с пятого этажа, который до зала суда не дошел. Слушание было решено перенести на 16 января 2023 года. Занавес.

Свою правоту звезде пришлось доказывать со слезами на глазах Фото: Артем КИЛЬКИН

ВОПРОС РЕБРОМ

Пока Анастасия Волочкова доказывала суду свою правоту, «КП-Петербург» вспомнилась другая история, связанная с этой квартирой звезды. ТСЖ дома уже неоднократно подавало в суд на балерину за неуплату коммуналки. Долг тогда составлял около 700 тысяч рублей. Примерно из-за такой же суммы охоту на Волочкову в августе 2022 года открывали приставы. Тогда речь шла о долгах за коммуналку в ее 20 астраханских квартирах. Откуда же такая нелюбовь к квитанциям?

- Знаете, у меня не было судебных разбирательств по поводу коммунальных платежей. У меня коммунальные платежи все оплачены абсолютно. Я не оплачивала их только с того момента, как затопило мою квартиру. И вы знаете, я считаю, что правда на моей стороне. Мне компания управляющая должна 3,5 миллиона рублей, а хотят, чтобы я им платила каждый месяц еще по 20 тысяч рублей за это? Я жду решения суда. Вот когда они выплатят мне компенсацию, тогда мы и сделаем взаиморасчет. Это моя принципиальная позиция. Тут нужно решать, кто кому должен, - ответила на вопрос «КП-Петербург» Анастасия Волочкова.

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