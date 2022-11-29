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29 ноября 2022 17:14

Анастасия Волочкова разрыдалась перед сантехником: «Мой пол стоит дороже!»

Анастасия Волочкова потребовала в суде Петербурга 3,5 миллиона рублей за затопленную квартиру
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
В суд звезда опоздала на 20 минут

В суд звезда опоздала на 20 минут

Фото: Артем КИЛЬКИН

Какие страсти разгорелись 29 ноября в Дзержинском суде Петербурга… Действующие лица: Анастасия Волочкова, сантехник и пара адвокатов. Все вместе они разыграли первый акт спектакля с протекшей крышей балерины.

Дело было так. В 2021 году в петербургской квартире звезды на Итальянской улице, 4, произошел потоп. Под удар попал дорогущий ремонт, а это, напомним, позолоченные карнизы, расписные потолки и мраморные колонны. Дышать страшно, не то что жить.

Сейчас квартира знаменитости пустует ФОТО: соцсети

Сейчас квартира знаменитости пустует ФОТО: соцсети

Ремонтировать все эту красоту балерине пришлось за свой счет, а это, по ее словам, три с половиной миллиона рублей. Теперь эти деньги и 100 тысяч за моральный вред сверху она пытается отсудить у ТСЖ. Чтобы доказать свою правоту, Волочкова даже сама приехала в суд. «КП-Петербург» наблюдала за процессом из зрительного зала. Рассказываем, что довело артистку до слез, зачем в процесс пришлось вмешаться приставам и почему местный сантехник бывает в квартире чаще самой хозяйки.

НЕ КВАРТИРА, А МУЗЕЙ!

Начало заседания было назначено на 15 часов, но, как это принято на концертах и спектаклях, звезды опаздывают. Точнее - задерживаются. В это время в коридоре перед залом сидели лишь два адвоката и пожилой мужчина - сантехник. Длинных ног Волочковой не было видно даже на горизонте.

- На три часа есть кто? – выглянула из зала помощница судьи.

В Петербург балерина приехала ради суда с ТСЖ

В Петербург балерина приехала ради суда с ТСЖ

Фото: Артем КИЛЬКИН

Ждем истца. Потом ждем истца еще пару минут. И еще чуть-чуть. В театре бы уже и третий звонок прозвучал, и буфет закрылся… И вот спустя двадцать минут в коридоре раздаются шаги.

- Ну что? Когда начнут? – вздыхает Анастасия Волочкова.

Двери (кулисы) распахиваются, все приглашены в зал суда. Когда паспорта собраны, личные данные установлены, можно переходить к сути дела. Слово Анастасии Юрьевне.

- Моя квартира – это музейный экспонат, - с ходу заявила балерина. – Она принадлежит мне 20 лет, росписью в ней занимались люди, работающие в Эрмитаже. Все это время я исправно платила каждый месяц по 20 тысяч коммуналки, хотя с 2003 года там не проживаю. Я ее не сдаю и не продаю, она дорога мне как ценность человеческого характера, а не в материальном плане.

Свою роскошную квартиру Волочкова все же выставляла на продажу ФОТО: соцсети

Свою роскошную квартиру Волочкова все же выставляла на продажу ФОТО: соцсети

Напомним, что о вензелях и колоннах в квартире балерины все узнали, когда в Интернете появилось объявление о ее продаже. Расстаться с недвижимостью звезда была готова сначала за 250 миллионов рублей, а потом и за 130. Только вот желающих не нашлось. Тогда, летом 2021 года, Волочкова сама сообщила подписчикам, что готова сдавать свой «дворец» помесячно – за 500 тысяч. Эти объявления до сих пор можно найти в Сети, но вернемся к суду.

«КАРМА КАКАЯ-ТО»

- В 2018 году в квартире была серьезная протечка. Ремонт я сделала за свой счет. Квартира была приведена в первозданное состояние. И тут снова протечка. Крыша протекла. Все затоплено – стены, паркет дорогущий, окна, зеркала, потолок, - причитала балерина. – Я хочу, чтобы управляющая компания вернула мне деньги, а они все хотят спихнуть на соседа.

- Над вами кто-то живет или расположена кровля? – уточняет судья.

- Не знаю я, что там расположено… Сейчас у меня уже все отремонтировано, а они хотят в моем музее оценку делать (оценить принесенный ущерб - прим.ред.), - неожиданно разревелась Волочкова. – В Москве у меня такая же ситуация была. Карма какая-то…

Свою квартиру артистка называет не иначе, чем "музейный экспонат"

Свою квартиру артистка называет не иначе, чем "музейный экспонат"

Фото: Артем КИЛЬКИН

ОДНА ЛУЖА ИЛИ ЦЕЛЫЙ ПОТОП?

Такой кармический урок обошелся балерине в 3,5 миллиона рублей, только деньги она требует не у Вселенной.

- Да один мой паркет стоит дороже, чем эта сумма. Ну, извините, вот такую квартиру мне подарили, вот такая я женщина, - упомянула Волочкова недвижимость, которой досталась от бывшего возлюбленного миллиардера Сулеймана Керимова.

Успокоить встревоженную и чересчур эмоциональную балерину пришлось приставу. Что касается позиции самого ТСЖ, то тут все просто – протечка была, но откуда, установить не удалось. Сверху живет сосед, к нему и претензии.

Тут свидетелем выступил сантехник, который приезжал на вызов, когда квартиру затопило.

Балерина уверяет, что паркет в квартире стоит дороже, чем та сумма, которую она просит возместить ФОТО: соцсети

Балерина уверяет, что паркет в квартире стоит дороже, чем та сумма, которую она просит возместить ФОТО: соцсети

- Я зашел, там лужа была у камина. Точнее - в камине. Больше воды не видел. Я кран перекрыл, да и все, - рассказал мужчина.

Интересно, что в это же время в квартире был друг Волочковой, которого она просила приглядывать за квартирой. Он сантехника и вызвал. Только вот видел он все совсем иначе.

- Там в квартире воды было... - присвистнул друг балерины. - Окна испорчены, потолок, на зеркалах плесень, паркет вздут. Часть этих повреждений до сих пор видна!

- Да, да, паркет я так до конца и не починила, - вздыхала Волочкова.

Как бы там ни было, разобраться в этом деле за один «акт» не получилось. Вторым ответчиком по делу выступает тот самый сосед с пятого этажа, который до зала суда не дошел. Слушание было решено перенести на 16 января 2023 года. Занавес.

Свою правоту звезде пришлось доказывать со слезами на глазах

Свою правоту звезде пришлось доказывать со слезами на глазах

Фото: Артем КИЛЬКИН

ВОПРОС РЕБРОМ

Пока Анастасия Волочкова доказывала суду свою правоту, «КП-Петербург» вспомнилась другая история, связанная с этой квартирой звезды. ТСЖ дома уже неоднократно подавало в суд на балерину за неуплату коммуналки. Долг тогда составлял около 700 тысяч рублей. Примерно из-за такой же суммы охоту на Волочкову в августе 2022 года открывали приставы. Тогда речь шла о долгах за коммуналку в ее 20 астраханских квартирах. Откуда же такая нелюбовь к квитанциям?

- Знаете, у меня не было судебных разбирательств по поводу коммунальных платежей. У меня коммунальные платежи все оплачены абсолютно. Я не оплачивала их только с того момента, как затопило мою квартиру. И вы знаете, я считаю, что правда на моей стороне. Мне компания управляющая должна 3,5 миллиона рублей, а хотят, чтобы я им платила каждый месяц еще по 20 тысяч рублей за это? Я жду решения суда. Вот когда они выплатят мне компенсацию, тогда мы и сделаем взаиморасчет. Это моя принципиальная позиция. Тут нужно решать, кто кому должен, - ответила на вопрос «КП-Петербург» Анастасия Волочкова.

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