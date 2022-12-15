Зарплаты медиков упали, а у пиарщиков подросли: Как на самом деле за год изменились доходы петербуржцев

Как изменились зарплаты петербуржцев за год Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге впервые за долгие годы упала реальная зарплата. Тревожные вести сообщила первый заместитель председателя Комитета по труду и занятости населения города Елена Замышляева. «КП-Петербург» рассказывает, у кого и насколько снизился заработок.

Статистику по медианным зарплатам нам предоставила руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад Мария Бузунова. Оказалось, что тяжелее всего в этом году пришлось домработницам, няням, горничным, сиделкам, водителем и поварам – даже отбросив инфляцию, средняя сумма, которую может получить за месяц работник этой сферы, снизилась на девять процентов – с 50,5 тысяч до 46-ти. По два процента потеряли медики с фармацевтами (было 63 тысячи, стало 61,7) , а также специалисты науки и образования (было 53 тысячи, стало 52).

Совсем не изменились зарплаты в сфере управления персоналом и тренингов – тут сохранились 60,5 тысяч рублей. Небольшой рост отмечают в сферах «Безопасность» (1%); в «Автомобильном бизнесе», «Искусстве, развлечениях, масс-медиа», «Продажах» и «Туризме, гостиницах, ресторанах» (по 2%). А также в «Информационных технологиях, интернет, телеком», «Высшем менеджменте», «Страховании» и «Строительстве, недвижимости» (по 3%).

Часть доходов упала Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сильнее всего, на восемь процентов, выросли заработки в сферах «Маркетинг, реклама, PR» (с 64,5 тысяч рублей – почти до 69,5), «Административный персонал» (было около 55 тысяч, стало свыше 59-ти) и «Производство» (было 66 тысяч – стало 71,5). На семь процентов больше стали получать закупщики и рабочие.

Реальный же средний совокупный доход сотрудников компаний в Петербурге для обычных работников сегодня составляет почти 47 тысяч рублей, специалисты получают чуть больше 63-х, а руководители – около 125,5 тысяч рублей.

- Рост реальных зарплат петербуржцев в этом году действительно значительно замедлился – многие работодатели до сих пор держат выжидательную позицию. Так, в 2020 году средняя зарплата горожанина выросла на пять процентов, а в 2019-м – на семь. То есть динамика роста доходов за прошлые годы более выраженная, чем в 2022-м,- отметила представитель платформы.

В начале года (январе-марте) зарплаты проиндексировали 17% компаний города, летом – 13,4%, а в декабре сделать это успели 11%. В среднем доход своих сотрудников работодатели увеличивали на семь процентов. В январе 2023-го пересмотра ждут заработки в 19,5% организаций Санкт-Петербурга, в феврале – в 8,5%. Таким образом, треть работников Северной столицы прибавки пока может не ждать.

По данным hh.ru, в общероссийском зарплатном рейтинге Петербург занимает 11-е место. Город обогнали Забайкальский край (около 68-ми тысяч рублей), Камчатский край (более 66-ти тысяч) и Еврейская АО (свыше 64-х).

Напомним, по словам Елены Замышляевой, падение реальных зарплат на 2,7% произошло за январь-сентябрь этого года в сравнении с аналогичным периодом 2021-го. Стоит отметить, что под реальной зарплатой подразумевают номинальную с поправкой на инфляцию (согласно прогнозу Минэкономразвития РФ, в этом году она составит 12,4%). Номинальный же заработок вырос на 10,9%, составив 81,5 тысячу рублей (до вычета НДФЛ). В последний раз реальные зарплаты петербуржцев падали в 2015-м году. Тогда – на 7,5%.

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