«Мы запивали стресс, у меня пошатнулась психика»: Участница шоу «Пацанки» раскрыла неизвестную изнанку проекта

Идея уже покинула проект "Пацанки"

Из брутальной девчонки с соседнего двора в элегантную леди – обольстительницу мужских сердец! Такова задумка известного шоу «Пацанки», которое вот уже шесть лет перевоспитывает девушек со всей страны на экранах телевизоров. К концу близится уже седьмой сезон проекта, и пока оставшиеся участницы борются за победу, выбывшие рассказывают, как живут после проекта. Многим шоу действительно помогло изменить жизнь в лучшую сторону. Таких примеров много. Но одна из них - Идея Сверчкова, которая в 14 лет сбежала от родителей-ученых в погоне за свободой, но попала в зависимость от наркотиков, посчитала, что на нее проект оказал негативный эффект. Девушка рассказала "КП-Петербург" свое субъективное мнение об изнанке этого шоу, которое может не совпадать с мнением остальных участниц и зрителей.

«ВО ВРЕМЯ СЪЕМОК ПАРЕНЬ МНЕ ИЗМЕНИЛ»

- Как прошло возвращение домой после проекта?

- Начну издалека. Изначально я шла на проект за психологической помощью и в тяжелом состоянии. Я думала, что мне создадут комфортные условия, и я буду находиться среди людей, которые похожи на меня. Но проект оказался для меня морально тяжелым. Когда меня выгнали, я была очень огорчена, разочарована в себе и потерялась в этом мире. Так что после проекта мне было гораздо тяжелее, чем до. У меня очень пошатнулась психика – начались всякие нервные тики и так далее.

Девушка пошла на проект за психологической помощью

Я до проекта жила с молодым человеком и только его слова меня как-то согревали, заставляли держаться. Я вернулась домой и узнала, что за это время он мне изменил. И вот я снова оказываюсь в большой Москве, мне негде жить, никакой поддержки нет. Потом поехала к родителям на какое-то время, чтобы с ними увидеться. Но я побывала в родном городе, и встреча с ними, опять же, не принесла ничего хорошего. В итоге я начала сама заниматься собой и приходить в себя, потому что кроме меня у меня никого нет. Сейчас я в норме, но адаптация была долгой и тяжелой.

- Занятия с психологом во время проекта помогли решить проблемы?

- На самом деле мне всегда по жизни тяжело найти людей, которые меня бы поняли. Я была у разных психологов и ни с кем не смогла найти коннекта , и как-то Любовь Розенберг… Не знаю, я к ней испытывала сильную антипатию. Мне не хотелось с ней разговаривать, она меня не понимала, поэтому, когда я осознала, что она там единственный психолог, то поняла, что психологической помощи для меня на этом проекте не будет. Больше как-то мы с девчонками друг друга поддерживали.

Психологической помощи на проекте девушка так и не получила

ОБМАНУТЫЕ РЕДАКТОРАМИ РОДИТЕЛИ

- В тот момент, когда вы покинули шоу, сами хотели уйти или чувствовали, что еще что-то можете получить от проекта?

- У меня тогда только начались первые психологические изменения. Это было испытание, где нас повели на кладбище, и люди рассказывали о потерях своих близких от наркотиков. И это первое, что меня задело за весь сезон. Я почувствовала, что такое может случиться со мной или моими друзьями, что нужно что-то делать. И я подумала: «Все, круто! Проект реально начал помогать». И с этими светлыми мыслями я иду на выгон, и меня выгоняют. Это была просто жесть. Конечно, это не вовремя произошло.

Девушка после проекта приехала к родителям, но наладить отношения не удалось

- В эфире показывали, что родители сделали первый шаг, чтобы с вами помириться. Почему не удалось потом все-таки наладить отношения?

- На самом деле, это все не правда, они не делали первый шаг. Редакторы обманули моих родителей. Им написали, что якобы нужно оставить для меня какое-то поддерживающее сообщение, которое не увидит никто кроме меня. Родители не знали даже, что меня хотят выгнать, и что это сообщение покажут. Такая вот подстава получилась…

Я этого тогда на выгоне не знала и была жутко злая, что они опять как-то вмешиваются в мою жизнь. Мама после того, как увидела эту серию, написала редакторам, что так не делается, что они отвратительные люди. Она сама расстроилась, что ее обманули. Это было нечестно и не справедливо. Они так и не извинились.

- Были в сезоне девочки, которые пришли именно за популярностью?

- Изначально у меня складывалось впечатления, что впервые собрался сезон, где нет ни одной девочки, которая пришла ради хайпа. Девочки относились к проекту очень серьезно, хотели помощи, но в какой-то момент пришло осознание, что это просто шоу. Потому что съемки были тяжелыми. Девочки были очень расстроены этим. Я прямо видела их разочарование в проекте и понимала, что все пришли осознанно и все пришли решать свои проблемы. Но со временем некоторые люди начали раскрываться по-другому, и сейчас я уже могу сказать, что были те, кто пришел для хайпа.

Сейчас девушка уже вернулась к привычной жизни, восстановив психику

«ПИЛИ КАК В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ»

- Как вы проводили свободное время на проекте?

- Мы были заперты в четырех белых стенах. Вначале у нас вообще не было ничего для развлечения, мы просто общались, разговаривали. Постепенно это начало сводить с ума. Нам дали бумажку, где мы могли написать, что нам нужно купить. Мы попросили настольные игры, раскраски, фломастеры. Все как в детском лагере. Пока этого не было, мы развлекали себя разными способами. Доходило до того, что мы из картона делали настенные часы. У нас не было никакой техники, чтобы определять время, не было ориентира. Вырезали из картона бумажку, нарисовали циферблат, определили сторону света, вставили в середину ручку и по тени определяли, сколько времени. Чем мы только не занимались…

- Девочек часто уличали в том, что они бегали выпивать к соседям. Что там за соседи были такие гостеприимные?

- За пределы площадки нельзя было выходить, мы сбегали через забор. Рядом с нашим домом был большой коттедж, который каждый день сдавали разным людям. Там не было постоянных жильцов - коттедж для тусовок. И когда молодые девчонки подбегают к забору, просят сигаретку, то конечно людям становится интересно, кто это. Сначала просто брали сигареты, а потом по ночам, когда камеры выключены, а охранники спят, начали перелезать через забор. Я этим не занималась. Девочки потом прибегали веселые. В какой-то момент было страшно за них, но девочки никогда не ходили туда по одной.

После проекта Идея осталась наедине со своими проблемами

- Почему участницам так тяжело отказаться от алкоголя?

- На проекте очень сильный стресс, вы не можете делать то, что делаете в обычной жизни. Все девочки были с непростыми историями, у кого-то действительно алкоголизм или наркомания. Тут вас лишают всего, даже сигарет. Ты не можешь общаться с друзьями, родными, не можешь сидеть в соцсетях. У тебя лютый стресс, едет крыша. И каждый раз, когда появляется алкоголь, ты пьешь его как в последний раз. Снимаешь стресс.

«УЧИТЕЛЕЙ В НАШЕЙ ЖИЗНИ НЕ БЫЛО»

- Как строились ваши отношения с учителями?

- Мы не виделись с ними даже на испытаниях. Когда я раньше смотрела шоу, мне казалось, что учителя присутствуют на испытаниях и смотрят, как участницы их проходят. Но в действительности они появляются только на выгонах и смотрят испытания по камерам. Они уходят после анонсов. С ними эмоциональная связь не выстраивается, их просто нет в нашей жизни.

Мечта Идеи - преподавать курсы по макияжу

На проекте вы говорили, что хочешь пойти в художественную школу. Удалось реализовать задуманное?

- У меня есть определенные планы для развития, но у меня совершенно нет денег. Мне, на самом деле, еле хватает, чтобы заплатить за квартиру. Я думаю начать преподавать курсы по макияжу, но для этого нужны очень большие вложения. Наверное, это для меня даже интереснее художественной школы, но пока я нигде не работаю.

Не жалеете о своем участии в проекте?

- Единственное, о чем я жалею – это то, что мало там продержалась. Надо было, наверное, чуть-чуть по-другому себя проявлять, но это, конечно, безумно интересный опыт. Я безумно горжусь собой, что прошла все этапы кастинга, и что меня отобрали среди десятков тысяч человек. Сейчас все, что у меня есть, меня устраивает, я стала гораздо сильнее, гораздо жестче и мне гораздо легче сейчас идти к своим целям.

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