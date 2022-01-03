После шоу работала на заправке: Что происходило в жизни участницы «Пацанок» Регины Колупаевой, которая ножом ударила свою мать

Уже после шоу семья воссоединилась ФОТО: соцсети

Строгие преподаватели, работа с психологом, непростые испытания и в финале… преображение в леди. Так зрителям запомнилось знаменитое шоу "Пацанки". Его участницей в 2016 году стала и Регина Колупаева из Ленинградской области, девушке не доставалось женственности. Сейчас Регине уже 26 лет и, судя по всему, школа леди своего эффекта на девушку не возымела. Вечером 2 декабря в больницу с ножевым ранением попала ее мать 46-летняя Ирина Храмова. По версии следствия, нож в спину женщины вонзила собственная дочь.

Телевизионную передачу Регина Колупаева покинула еще в одном из первых выпусков. За это время она успела рассказать всей стране о своем суровом отце и бросившей их матери.

- Я бы не сказала, что Ирина жила с ними, да и не сказала бы, что не жила. Они со Славой постоянно то расходились, то сходились. Насколько мне известно, во время съемок они как раз расстались. У Ирины был другой мужчина, но позже они снова стали жить вместе, - рассказала "КП-Петербург" подруга отца "пацанки" Вячеслава Колупаева Марина Маркова (Прим. Ред., - имя изменено).

Друзья семьи утверждают, что во время съемок недостатки Регины были преувеличены ФОТО: соцсети

До прихода на шоу главной страстью Регины был ее собственный автомобиль, подаренный отцом. Сейчас девушка работает на автозаправке недалеко от Гатчины, так что ее любовь к машинам учителям школы леди "выбить" из девушки не удалось, а вот горячая любовь к спиртному, по версии знакомых девушки, на программе явно преувеличили.

- После ее возвращение с программы никаких изменений в ее поведении я не увидела, потому что все, что там происходило, явно было преувеличено. Все было наигранно, такой Регину я не видела никогда. На съемках она приставала к мужчинам, напивалась, дралась, в жизни подобного не было. Да, могла выпить, но не так много, - утверждает Марина Маркова.

Об отношениях девушки с матерью знакомые семьи знают мало, но известно, что последнее время они жили вместе в квартире в Гатчине, оттуда 2 января Ирину Храмову и забрала скорая.

В последнее время девушка работала на автозаправке недалеко от Гатчины ФОТО: соцсети

- Около 22:20 в своей квартире Регина Колупаева во время внезапной ссоры, возникшей на почве неприязненных отношений, ножом ударила в спину свою мать. Девушку доставили в отдел, предположительно в состоянии наркотического опьянения, - сообщил источник "КП-Петербург".

В версию с наркотиками знакомые семьи не верят, говорят, что в подобном состоянии никогда Регину не видели. Причины конфликта пока также остается загадкой.

- Я даже предположить не могу, как такое могло случиться. Для нас это стало шоком. Со стороны Регины я никогда не видела и не слышала негатива в сторону матери, - рассказывает Марина.

Тем не менее, сейчас "несостоявшаяся леди" находится в изоляторе временного содержания. Сама Ирина с ранением задней стенки грудной клетки госпитализирована в тяжелом состоянии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрания меры пресечения для Регины.

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